Bashir Abdi en Koen Naert in shock door dood Kiptum: "Hij had zonder twijfel onder de 2 uur gelopen"

Kiptum schoot als een komeet naar boven. Hij liep nog maar 3 marathons, alle drie onder de 2u02'. "Ik had maar 1 keer de eer om met hem te lopen, vorig jaar in oktober in Chicago, toen hij het wereldrecord liep." "Maar ik ken hem natuurlijk al langer. Ik ken hem sinds 2017. Ik weet nog goed dat hij in 2019 gehaasd heeft in Rotterdam. We hebben ook heel veel samengelopen op wegwedstrijden van 10 km. We hadden hetzelfde management, bij Marc Corstjens. Hij was een vrolijke jongen, was altijd aan het lachen en grappen. Was nooit bezig met de prestaties of de wedstrijd."

Abdi zag toen nog niet meteen de atleet van nu in Kiptum: "Totaal niet. Ik herinner me nog goed de Uur Challenge op de Memorial Van Damme in 2020, toen ik samen met Mo Farah het record wilde aanvallen." "Kelvin liep met ons mee. Niets wees er toen op dat hij het wereldrecord zou lopen. Maar daarna kwam zijn ontwikkeling heel snel en heel straf." "Wat ik vooral zal onthouden van Kelvin is zijn manier van lopen. De eerste helft is een soort opwarming voor hem en in de tweede helft krijgt hij vleugels. Hij loopt dan veel sneller dan in de eerste helft. Dat is ongezien in de marathonwereld." "Iedereen die getraind is, kan zorgeloos 30 km halen. Dan begint de marathon. De laatste 12 km zijn de lastigste. Maar bij Kelvin was dat totaal anders. Op het einde was hij nog volop aan aan het sprinten. Dat was indrukwekkend." Abdi twijfelde er niet aan dat de Keniaan als eerste onder de 2 uur zou duiken. "Alles was ook geregeld. Hoewel alle majors alle moeite deden en heel veel wilden betalen om hem aan de start te krijgen, want ze waren ervan overtuigd dat hij onder de 2 uur zou lopen, koos zijn team voor Rotterdam begin april." "In Chicago waren de omstandigheden niet ideaal, er waren geen hazen, na 25 km liep hij alleen. In Rotterdam was het plan om hem langer te ondersteunen." Abdi verliest nu een concurrent voor de olympische race in Parijs. Dat wuift de 35-jarige Abdi weg: "Vandaag zijn wedstrijden bijzaak. Hij was een jonge kerel, naar wie iedereen opkeek. Ik denk dat de hele sportwereld, vooral de atletiek, in rouw is. Ik vind het verschrikkelijk dat we niet meer samen kunnen gaan lopen. Ik heb er geen woorden voor." (lees voort onder foto)

Koen Naert is momenteel op stage in Kenia en voelt letterlijk het verdriet van het land. "Dat klopt. De sfeer is hier heel droevig en tragisch", vertelde hij in De Ochtend op Radio 1. "Ik ben in Iten, Kelvin is van een 50-tal km verderop. Overal waar je passeert, is het hét gespreksonderwerp."



Naert kende Kelvin niet persoonlijk: "Ik heb ook nooit rechtstreeks tegen hem gelopen, want zijn marathoncarrière is nog maar heel recent gekomen. In december 2022 liep hij nog maar zijn eerste marathon meteen in 2u01'. En in 1 jaar en 3 maanden heeft hij zich dan opgewerkt als het grootste fenomeen op de marathonafstand. Het is tragisch om van zo iemand afscheid te moeten nemen."



Kiptum liep 3 marathons en alle 3 onder de 2u02', zijn laatste in Chicago was goed voor een wereldrecord van 2u00'35". "Het was heel indrukwekkend. Ik weet niet hoe lang we moeten wachten om nog eens zo iemand langs te zien komen."



"Hij debuteerde in 2u01'. We hebben er jaren over gedaan om 2u02' of 2u01' te lopen en dat was dan nog met een fenomeen als Kipchoge. In lastige omstandigheden in Chicago liep Kiptum 2u00'35". Als er iemand was die op een gewone stadsmarathon onder de 2 uur zou kunnen duiken, was het Kiptum."





In Rotterdam in april zou Kiptum een recordpoging wagen en in de zomer was hij dé favoriet voor olympisch goud. "Hij was de new kid on the block. Iedereen was erover bezig dat Kipchoge een 3e titel zou pakken in Parijs, maar daar kwam plots in 2022 Kiptum. Elke race moet gelopen worden, maar de manier waarop hij elke marathon nog kon finishen, zou er heel weinig aan hem kunnen worden gedaan."



Wat maakte Kiptum zo goed? "Hij was een bescheiden, harde werker. Talent is voor mij altijd een totaalpakket van fysieke, fysiologische en mentale capaciteiten. Hij scoorde daar heel hoog op. En hij had een heel goed team rond zich met Marc Corstjens en Bob Verbeeck als management. Die hielden hem met de voetjes op de grond en begeleidden hem goed."