Medaillekandidaat Bashir Abdi loopt blessure op richting Olympische Spelen

Streep door de rekening voor Bashir Abdi. Wegens last aan zijn heup heeft de toploper vroeger dan gepland zijn stage in Ethiopië moeten afbreken.

In België stelden de dokters een stressfractuur in het sacrum (een scheurtje in een bot van het bekken) vast.

"Wat we vreesden, is nu ook bevestigd door dokter Roel Parys", legt Abdi uit op zijn sociale media. "Een stressfractuur sluit een voorjaarsmarathon uit. Tot maart zal ik alternatief moeten trainen."

Een stressfractuur in het sacrum is een typische blessure bij lopers als gevolg van chronische overbelasting. Abdi was sinds half december op winterstage in Ethiopië waar hij regelmatig meer dan 200 kilometer per week rende.

