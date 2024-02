"Geen paniek" bij Bashir Abdi: "Geen nadeel dat ik nu geblesseerd ben"

ma 5 februari 2024 08:15

Aandachtig toeschouwer op de IFAM-meeting in Gent zaterdagavond: Bashir Abdi (34). Als atletiekliefhebber kwam hij in zijn achtertuin natuurlijk aan zijn trekken, maar Abdi zou normaal nog op stage moeten zijn. De medaillekandidaat op de Spelen moest zijn oefenkamp echter afbreken door een blessure, maar Abdi geraakt naar eigen zeggen niet in paniek.

De olympische route van Bashir Abdi bevat een omleiding. Door een stressfractuur heeft hij zijn stage in Ethiopië vroegtijdig moeten staken. "Om geen risico's te nemen voor de belangrijkste afspraak van het jaar, neem ik nu even rust en dan herbegin ik binnenkort", vertelde Abdi zaterdagavond aan onze man in Gent. Abdi voelde op stage dat er iets niet pluis was. "Ik wist dat het meer dan een verzuurde spier was. Ik ben vooral blij dat ik nu weet wat het is." De marathonloper hoopt "op tijd te zijn voor Parijs". In Tokio veroverde hij brons. Krijgen zijn medaillekansen nu een knauw? "Het zal niet aan deze blessure liggen", aldus Abdi. "De deelnemers zullen veel sterker zijn dan op de vorige Spelen."

Ik heb er alle vertrouwen in. Ik ben nog altijd dezelfde Bashir, maar het deelnemersveld is in Parijs veel sterker. Ik zal er alles aan doen om ons land niet teleur te stellen. Bashir Abdi