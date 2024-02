De sportieve gevolgen van de medische klap voor Julien Watrin: "Nu mag de andere Tornados niets overkomen"

Julien Watrin was al even op de sukkel met teelbalkanker, sinds de Memorial Van Damme. Hij had al een chirurgische ingreep ondergaan en had er goeie hoop op dat hij daarna genezen zou zijn, maar uiteindelijk was de kanker toch nog niet helemaal weg.

Nu moet hij 9 weken chemotherapie ondergaan, wat het natuurlijk onmogelijk maakt om als topatleet nog te trainen en dus de Spelen te halen.

Sportief is dit 2 keer slecht nieuws. In de eerste plaats voor hemzelf, want hij verkeerde naar eigen zeggen in de vorm van zijn leven.



Watrin zegt dat hij beter was dan een jaar geleden, toen hij op het EK indoor zilver veroverde op de 400m, na Karsten Warholm. Hij haalde ook de halve finales op het WK in Boedapest, op de 400m horden.

Daarnaast was hij een vaste waarde bij de Belgian Tornados, die toch wat onder druk staan sinds vorige zomer.



Jaar na jaar heeft de estafetteploeg van de 4x400m finales gelopen en medailles behaald op EK's en WK's, meestal met Watrin erbij. Maar afgelopen zomer haalden ze zelfs de finale niet op het WK.

Zo staat er druk op de ketel voor het WK relays op de Bahama's, wat eigenlijk een selectietoernooi is voor de Olympische Spelen. Top 14 is daar nodig om naar de Spelen te mogen. Als je dan een klepper als Watrin moet missen...