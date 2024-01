800m-loper Eliott Crestan snelt naar limiet voor WK indoor, Pieter Sisk baalt ondanks toptijd

Eliott Crestan heeft zich zaterdag in het Franse Nantes geplaatst voor het WK indooratletiek in Glasgow op de 800 meter. Hij snelde naar 1'45"96 en deed zo Pieter Sisk in Apeldoorn balen.

Het was een bijzondere dag voor de Belgische 800 meter. Op de middag liep Pieter Sisk in Apeldoorn naar 1'46"10, waardoor hij zich heel even de tweede snelste Belg ooit in zaal mocht noemen.

Amper enkele uren later wipte Eliott Crestan over hem heen op de nationale ranking aller tijden door in Nantes naar 1'45"96 te lopen. De snelste Belg blijft Tibo De Smet met 1:45.04.

De limiet voor het WK indoor van 1 tot 3 maart in Glasgow staat op 1'46"00. De Smet is geplaatst op basis van zijn nationaal record vorig jaar,en nu is dus ook Crestan gekwalificeerd.

Ook Sisk hoopt nog op Glasgow, maar er mogen slechts twee atleten per land deelnemen, dus hij zal sneller moeten dan de chrono van Crestan.