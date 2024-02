Alexander Doom duikt als 2e Belg onder 46 seconden op 400m en heeft WK-ticket beet

Alexander Doom heeft zich met een toptijd geplaatst voor het WK indoor in Glasgow. Met een persoonlijk record van 45"89 won hij de 400 meter in het Franse Metz.

Alexander Doom werd vreemd genoeg in de B-reeks ingedeeld in Metz, maar dat hield de Belgian Tornado niet tegen. Hij sliep sneller dan iedereen in de A-reeks en won de meeting.

Hij is pas de tweede Belg die onder de 46 seconden duikt. Zijn persoonlijk record stond sinds vorig jaar op 46"06. Julien Watrin, die eerder deze week bekendmaakte dat hij teelbalkanker heeft, blijft nationaal recordhouder in zaal met 45"44.

De limiet voor het WK indooratletiek in Glasgow van 1 tot 3 maart staat op 45"90. Daar ging Doom zaterdag dus één honderdste onder. Hij treedt in Glasgow ook aan op de 4x400 meter met de Belgian Tornado's.