Afscheid van Kelvin Kiptum, "het grootste marathontalent dat we misschien ooit zullen meemaken"

ma 12 februari 2024 16:00

Atletiek- en sportliefhebbers zijn vanochtend ontwaakt met het nieuws over het tragische overlijden van Kelvin Kiptum. Het Keniaanse loopwonder, amper 24 jaar jong, overleed bij een auto-ongeval. Kiptum was wereldrecordhouder op de marathon. Atletiekkenner David Naert staat stil bij de sportieve erfenis die Kiptum nalaat.

Ook al had Kelvin Kiptum zich nog maar net tot koning van de marathon gekroond, ondanks zijn prille carrière en jonge leeftijd had de Keniaan al ontzettend veel indruk gemaakt. "Hij stond nog maar aan het begin van z'n echte topcarrière", vertelt atletiekcommentator David Naert in Sporza Daily. "Er lag nog zoveel in het verschiet. Denk aan een prachtig duel op de Spelen in Parijs en misschien zou hij als eerste een officiële marathon winnen in minder dan 2 uur." "Als iemand het had gekund, dan was hij het wellicht geweest, maar we zullen het helaas nooit kunnen achterhalen of het hem gelukt zou zijn." Kiptum liep zijn wereldrecord (2u35") als 23-jarige. "Hij is merkwaardig jong om zulke tijden te lopen op zo'n afstandsnummer, maar het is niet dat hij uit het niets kwam." "Op zijn 13e liep hij al een eerste halve marathon en hij grossierde op die afstand in snelle tijden." "Het mag dan niet verbazen dat hij er ook op de marathon in geslaagd is, maar de manier waarop was om bij achterover te vallen." De Keniaan debuteerde in december 2022 in Valencia. "Hij won in 2u01'53", onwaarschijnlijk. En dat met negatieve splits, indrukwekkend." "Hij heeft drie keer een marathon gelopen en finishte drie keer onder 2u02'. En de laatste in een wereldrecord. Dan droom je van een marathon in minder dan 2 uur."

Misschien zou Kiptum als eerste een officiële marathon winnen in minder dan 2 uur. Als iemand het had gekund, dan was hij het wellicht geweest, maar we zullen het helaas nooit kunnen achterhalen David Naert

Geleende schoenen

Kelvin Kiptum ontwikkelde zich in een mum van tijd tot een uitmuntend marathonloper. Hij is een held in zijn vaderland en de mondiale sport, maar de perfecte basis voor een carrière als topsporter was er nochtans niet. "Hij is nooit op de piste actief geweest. Kiptum is in armoede opgegroeid en verklaarde dat hij geen financiële middelen had om naar alle wedstrijden te gaan." "Hij is noodgedwongen op de weg gaan lopen en dat was duidelijk geen handicap. Z'n eerste officiële wedstrijd heeft hij trouwens op geleende schoenen gelopen." Het was voor Kiptum dus niet vanzelfsprekend om uit te groeien tot zo'n topatleet. "Maar hij is het wel geworden." "Uiteraard spelen de supersnelle schoenen ook een rol in zijn tijden, maar dat schoeisel verklaart echt niet alles." "Hij was een fenomenaal talent, het grootste marathontalent dat we misschien ooit zullen meemaken. Zijn overlijden is een geweldig verlies."

300 km per week

De wereldrecordhouder was bovendien de personificatie van een trainingsbeest. "Hij had een zeer strikte discipline. Dat merk je zeker als je zijn trainingsarbeid bekijkt." "Een doorsneetrainingsdag begon met een loopje van 25 kilometer en 's avonds volgde nog eens 10 tot 12 kilometer. Zo kom je aan een volume van 300 kilometer per week." "Ik vraag me af of hij dat had kunnen volhouden? Had hij dat moeten bekopen? Ook dat zullen we nooit weten." "Zijn coach, die helaas ook overleden is bij het ongeval, had hem er al voor gewaarschuwd. Maar het was sterker dan zichzelf."

Een doorsneetrainingsdag begon met een loopje van 25 kilometer en 's avonds volgde nog eens 10 tot 12 kilometer. Zo kom je aan een volume van 300 kilometer per week. David Naert