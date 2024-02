Van Damme, Sterchele, Malanda... Ook deze atleten kwamen om het leven in een ongeval

ma 12 februari 2024 14:22

Marathonfenomeen Kelvin Kiptum is helaas niet de enige topsporter die in de fleur van zijn leven om het leven komt. Ook Ivo Van Damme, François Sterchele, Junior Malanda, Ludo Coeck en Drazen Petrovic hadden nog veel moois te bieden.

Ivo Van Damme: tweevoudig vice-olympisch kampioen (22 jaar)

Kelvin Kiptum werd amper 24 jaar, Ivo Van Damme was nog jonger toen hij overleed op een Franse snelweg in 1976. De veelbelovende Belg was 22 jaar jong. Van Damme was die zomer naar zilver gelopen op de 800 en 1.500 meter tijdens de Olympische Spelen van Montréal. Bijna 50 jaar later houdt zijn Belgisch record op de 800 meter (1'43"86) nog altijd stand. Een jaar na zijn overlijden zag de Ivo Van Damme Memorial het licht. De atletiekmeeting ter nagedachtenis van de charismatische loper behoort intussen tot de wereldtop.

Ivo Van Damme wordt als een held onthaald na de Olympische Spelen van 1976.

François Sterchele: topscorer (26 jaar)

Op 8 mei 2008 kwam François Sterchele om het leven in zijn Porsche op de Expresweg in Vrasene. Hij was op weg van Antwerpen richting West-Vlaanderen, hij voetbalde voor Club Brugge. Sterchele was een goedlachse goalgetter die de overstap had gemaakt van Germinal Beerschot, waar hij het in het seizoen 2006-2007 tot topschutter had geschopt. De spits maakte er 21 voor de Antwerpse club. In Brugge denken de supporters nog vaak aan Sterchele. Geen wedstrijd passeert zonder een applaus in minuut 23, het rugnummer van de aanvaller.

Junior Malanda: belofte-international (20 jaar)

Junior Malanda was op weg naar de Duitse voetbalclub VfL Wolfsburg toen hij overleed op 10 januari 2015. De middenvelder lag te slapen op de achterbank van een SUV, hij werd uit de auto geslingerd en was op slag dood. Malanda was aanvoerder van de nationale belofteploeg. Bij Wolfsburg speelde hij samen met Kevin De Bruyne. De Belgische international was erbij toen de voetbalwereld afscheid nam van Malanda op een indrukwekkende uitvaart in de Basiliek van Koekelberg. Goede vriend Romelu Lukaku eerde Malanda met zijn vele doelpunten.

Junior Malanda in actie bij Zulte Waregem. In 2013 werd hij vicekampioen met de fusieclub..

Ludo Coeck: Rode Duivel (30 jaar)

Rode Duivel Ludo Coeck liet het leven na een slipper op de snelweg tussen Antwerpen en Brussel in oktober 1985. Hij was net 30 geworden. De voetballer uit Antwerpen maakte het mooie weer bij Anderlecht en de nationale ploeg. Op het WK van 1982 in Spanje knalde Coeck raak van zo'n 30 meter tegen El Salvador (1-0). De man met de zware linker versierde een transfer naar de Italiaanse topclub Inter, maar daar kon hij geen potten meer breken. Een blessure gooide roet in het eten.

Drazen Petrovic: NBA-speler (28 jaar)

Op 7 juni 1993 werd de basketbalwereld opgeschrikt door de dood van NBA-ster Drazen Petrovic. Amper 28 was de Kroatische alleskunner toen hij verongelukte op een natte Duitse Autobahn. Petrovic was in 1993 hét Europese toptalent. De Kroaat had er net zijn 5e seizoen in de NBA opzitten, waar hij een jaar eerder helemaal doorgebroken was bij de New Jersey Nets. Petrovic stond vooral bekend om zijn fenomenaal scorend vermogen. Als driepuntsspecialist was hij zijn tijd ver vooruit.