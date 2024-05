Jan Vertonghen mist zeker twee competitieduels, maar Anderlecht stelt gerust in update: "EK niet in gevaar"

Jan Vertonghen moet de wedstrijden tegen Genk en Club Brugge aan zich voorbij laten gaan. De verdediger verliet het veld tegen Union met een liesblessure. Anderlecht hoopt zijn kapitein te recupereren voor de laatste competitiematch tegen Antwerp. "Maar zijn deelname aan het EK met de Rode Duivels komt alleszins niet in gevaar", klinkt het.

"Ook Majeed Ashimeru moest de strijd staken met een blessure. De Ghanese middenvelder staat aan de kant met een kuitprobleem. De medische staf zal in de komende weken evalueren of Majeed nog in actie kan komen tijdens deze play-offs", vult Anderlecht nog aan.