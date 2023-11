"Greek Freak" verlengt zijn contract voor 186 miljoen dollar

Begin deze maand gaf Giannis "The Greek Freak" Antetokounmpo aan dat hij tot het einde van zijn carrière bij Milwaukee zou blijven, zolang de Bucks matchen en kampioenschappen winnen.

Twee jaar geleden pakte de forward de NBA-titel met Milwaukee. Antetokounmpo werd toen uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de finale.

Met zijn nieuw contract blijft Antetokounmpo de Bucks trouw tot in het seizoen 2025-2026. Daar hangt een prijskaartje van 186 miljoen dollar of 174 miljoen euro aan vast.

Als Antetokounmpo wil, kan hij zijn contract tot in 2028 verlengen. Dat is een optie in de nieuwe overeenkomst.