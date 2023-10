Toumani Camara blijft lof oogsten: landgenoot laat opnieuw van zich horen in oefenduel tegen Utah

Toumani Camara is naam aan het maken voor zichzelf in de NBA-preseason.

Onze landgenoot bewees in een oefenwedstrijd voor Portland tegen Utah Jazz opnieuw dat hij zijn plaats heeft in de NBA. Camara lukte 13 punten, 5 rebounds, 2 assists, 2 blocks en 1 steal in amper 24 minuten.

En verder was hij weer de rots in de branding in de defense van Portland. Zo pakte Camara in de oefenpot uit met een heerlijk block, dat - naast heel wat lofzangen - viraal ging op het internet. (zie hierboven)

Ook in de eerste voorbereidingswedstrijd tegen de New Zealand Breakers - een team dat uitkomt in de Australische 1e klasse - werd Camara al bejubeld om zijn kwaliteiten.

De enige domper op de feestvreugde voor onze landgenoot: de Trail Blazers verloren de partij met 138-133.

Maandag gaat Portland op bezoek bij Phoenix Suns, de ploeg die Camara koos in de draft. Daarna verhuisde onze landgenoot in een ruildeal naar Portland. De Trail Blazers openen hun NBA-seizoen op 25 oktober in Los Angeles tegen de Clippers.