NBA-Belg Toumani Camara imponeert in oefenmatch en oogst lof bij Portland-fans: "Wow!"

Een echte waardemeter is een oefenmatch tegen de New Zealand Breakers - een team dat uitkomt in de Australische 1e klasse - uiteraard niet. Maar wat Toumani Camara afgelopen nacht getoond heeft in de eerste voorbereidingswedstrijd van Portland deed de fans wel likkebaarden.

Onze landgenoot maakte indruk met zijn sterke defense - zijn handelsmerk - maar deed ook in aanval zijn duit in het zakje. Met 13 punten in 14 minuten was hij de vicetopscorer van zijn team. Camara plukte ook 4 rebounds en deelde 3 assists uit.

Voor de supporters van de Blazers was het een eerste en aangename kennismaking met de Belg, die onlangs neerstreek in Portland na een grootscheepse ruilactie tussen 3 teams.

Op sociale media kreeg Camara niks dan lof van de fans na zijn veelbelovende start. Bekijk onderaan enkele lofbetuigingen van de supporters.