Welkom in de NBA: Toumani Camara deel van ruildeal die hem naar Portland stuurt

"Welcome to the NBA."

Toumani Camara heeft kennisgemaakt met het beruchte trade-systeem in de Amerikaanse basketbalcompetitie – waar de spelers zelf geen inspraak in hebben.

Een ruildeal met drie teams werd op poten gezet om Damian Lillard, de guard en All Star van Portland Trail Blazers de overstap te laten maken naar Milwaukee. Daar moet hij samen met Giannis Antetokounmpo voor nieuw NBA-succes zorgen.

Daardoor verkast Camara van Phoenix naar Portland. Daar vindt hij geen sterrenteam, wat de speelkansen van de rookie aanzienlijk verhogen.

Geen trainingskamp bij de Suns, dus. Daar keek de Belg enorm naar uit.

"Ik besef nog altijd niet goed dat ik in de NBA zit. Het is een crazy gevoel, een droom. Ik denk dat ik het pas ten volle zal beseffen eenmaal het seizoen begint, ik mijn truitje aantrek en mijn veters strik", vertelde hij aan Sporza.

Hij mag nu zijn waarde gaan bewijzen bij een nieuwe werkgever aan de Westkust. Vorig jaar was Portland 13e in de Western Conference.