Belg Toumani Camara begint volgende week aan NBA-trainingskamp: "Ik besef het nog altijd niet"

"Informatie opslorpen als een spons"

Vandaag is Camara weer afgereisd naar de VS, waar hij volgende week dinsdag verwacht wordt voor de start van het trainingskamp van de Phoenix Suns. Over een kleine maand, op 24 oktober, gaat het nieuwe NBA-seizoen van start. Het worden dus drukke tijden voor onze landgenoot.

"Het is leuk om weer even in België te zijn en wat basketbal te zien. Het gebeurt niet vaak dat ik tijd kan doorbrengen met familie en vrienden naast het basketbalveld", vertelt Camara vrijdagavond in de Country Hall in Luik.

Het leven van Toumani Camara draait om basketbal, ook als de boog even niet gespannen staat. Vrijdagavond dook de tweede Belg ooit in de NBA al op bij de BNXT League-wedstrijd tussen Luik en Bergen, zondag pikte hij ook nog Brussels-Kortrijk mee.

"Maar ik kijk ernaar uit", klinkt het. "Ik besef nog altijd niet goed dat ik in de NBA zit. Het is een crazy gevoel, een droom. Ik denk dat ik het pas ten volle zal beseffen eenmaal het seizoen begint, ik mijn truitje aantrek en mijn veters strik."

Het is geweldig om in een ploeg te zitten met zoveel sterren. Ik kan elke dag zoveel leren.

Toumani Camara is bij de Phoenix Suns terechtgekomen bij een van de absolute topploegen in de NBA. Met sterren als Devin Booker, Kevin Durant en Bradley Beal mikken de Suns komend seizoen resoluut op de titel.

"Het is geweldig om in een ploeg te zitten met zoveel sterren", zegt Camara. "Ik kan elke dag zoveel van hen leren, dat is een droom voor elke basketballer. Ik kan niet klagen. Ik wil zoveel mogelijk informatie opslorpen, zoals een spons. Ik voel veel steun van Kevin Durant. He has my back."

Over zijn speelminuten wil Camara zich niet uitspreken. "Dat zullen we nog zien. De coach beslist. Ik ga hard blijven werken en mijn uiterste best doen", aldus Camara, die nog een tip heeft voor de Belgische jeugd. "Geloof in je dromen. Hard werken loont. Geef alles wat je hebt en zorg dat je geen spijt hebt!"