Limburg United klopt kampioen Oostende in het hol van de leeuw

clock 23:27 23 uur 27. Mechelen wint thriller tegen Bergen. Mechelen heeft zaterdag Bergen over de knie gelegd na een ware thriller. De thuisploeg leidde na het eerste kwart, maar zag Bergen terugklauwen in het tweede kwart, waardoor het gelijk stond aan de rust: 46-46. Na de pauze bleef het razend spannend, maar in het slot trok Mechelen finaal aan het langste eind. Het verschil bedroeg amper één punt: 76-75. Bij Mechelen was Mitchell Lightfoot (15 ptn, 6 rbds) de uitblinker. Quarters: 21-19, 25-27, 17-18, 13-11 . Mechelen wint thriller tegen Bergen Mechelen heeft zaterdag Bergen over de knie gelegd na een ware thriller. De thuisploeg leidde na het eerste kwart, maar zag Bergen terugklauwen in het tweede kwart, waardoor het gelijk stond aan de rust: 46-46.



clock 23:26 23 uur 26. Brussels wint in Leuven na straffe remonte. Leuven ging eveneens op eigen terrein onderuit: 72-80 tegen Brussels. Bij de rust stonde de Bears nog 47-37 voor. Erna leidden Brandon Horvath (18 ptn, 10 rbds) en Yannick Desiron (16 ptn, 10 rbds) Brussels naar de zege. Quarters: 24-17, 23-20, 14-22, 11-21 . Brussels wint in Leuven na straffe remonte Leuven ging eveneens op eigen terrein onderuit: 72-80 tegen Brussels. Bij de rust stonde de Bears nog 47-37 voor. Erna leidden Brandon Horvath (18 ptn, 10 rbds) en Yannick Desiron (16 ptn, 10 rbds) Brussels naar de zege.



clock 23:24 23 uur 24. Oostende in eigen huis onderuit tegen Limburg. Op de tweede speeldag in de BNXT League heeft landskampioen Oostende zaterdag een 63-74-nederlaag moeten slikken tegen Limburg United. Al na het eerste kwart (11-22) holde de kustploeg achter de feiten aan. Meer dan wat van de opgelopen achterstand afknabbelen lukte niet. Bij de rust was het 28-38, na het derde kwart 44-53. In het slotkwart werd het verschil even tot drie punten herleid - 52-55 met nog bijna zeven minuten op de klok - waarna de bezoekers opnieuw uitliepen. Jonas Delalieux had met twintig punten, vijf rebounds en een assist het grootste aandeel in de Limburgse zege. Myls Kale droeg er met veertien punten, zes rebounds en drie assists aan bij. Voor Oostende deden Khalil-Ullah Ahma (13 ptn) en Pierre-Antoine Gillet (12 ptn, 10 rbds) het meeste terug. Quarters: 11-22, 28-38, 44-53, 52-55 . Oostende in eigen huis onderuit tegen Limburg Op de tweede speeldag in de BNXT League heeft landskampioen Oostende zaterdag een 63-74-nederlaag moeten slikken tegen Limburg United. Al na het eerste kwart (11-22) holde de kustploeg achter de feiten aan.



clock 30-09-2023 30-09-2023.

clock 23:20 23 uur 20. Debutant Kortrijk wint opnieuw. Kortrijk heeft zijn intrede in de BNXT-League allerminst gemist. De debutant won vorige week al van Brussels met 86-94 op de eerste speeldag. En de Spurs klaarden ook op speeldag twee het klusje tegen Okapi Aalst. De ploeg van Christophe Beghin was bijna de volledige wedstrijd op achtervolgen aangewezen. Zo verloor het het eerste en het derde kwart, maar het pakte alsnog de overwinning met een ferm slotoffensief. In het vierde kwart haalde het uit met 23-12. Goed voor een 93-89-overwinning. Quarters: 24-29, 27-24, 19-24 en 23-12. . Debutant Kortrijk wint opnieuw Kortrijk heeft zijn intrede in de BNXT-League allerminst gemist. De debutant won vorige week al van Brussels met 86-94 op de eerste speeldag. En de Spurs klaarden ook op speeldag twee het klusje tegen Okapi Aalst.



clock 29-09-2023 29-09-2023.

clock 17:06 17 uur 06. Kortrijk pakt meteen eerste zege. Kortrijk heeft zijn debuut in de BNXT League niet gemist. Het team van Christophe Beghin won zondagmiddag met 86-94 op het veld van Brussels. House of Talent Kortrijk Spurs, zoals de grootste club van het land voluit heet, deed het in zijn allereerste match in de BNXT League met een collectieve prestatie. Zes spelers eindigden in de dubbele cijfers. Brussels verloor de match in het laatste quarter, waarin Kortrijk 31 punten maakte tegenover 22 van de thuisploeg. . Kortrijk pakt meteen eerste zege Kortrijk heeft zijn debuut in de BNXT League niet gemist. Het team van Christophe Beghin won zondagmiddag met 86-94 op het veld van Brussels.



clock 17:04 17 uur 04. Brussels - Kortrijk 86-94 (rust: 44-42). Quarters: 24-20, 20-22, 20-21, 22-31 Topscorers Brussels: Horvath 19, Desiron 15, Libert 15 Topscorers Kortrijk: Gardner 17, Perry 17, Atkinson 14 . Brussels - Kortrijk 86-94 (rust: 44-42) Quarters: 24-20, 20-22, 20-21, 22-31



clock 24-09-2023 24-09-2023.

clock 22:52 22 uur 52. Oostende maakt verschil na de rust. Oostende heeft in zijn eerste match van het nieuwe seizoen Aalst met een twintiger weer naar huis gestuurd: 85-63. Nochtans hielden de bezoekers in de 1e helft nog gelijke tred met de landskampioen. Na 20 minuten was het verschil slechts 3 punten. Maar in de 2e helft zette de kustploeg en tandje bij en werd de kloof mondjesmaat uitgediept. Nieuwkomer Ahmad was de beste schutter met 21 punten. . Oostende maakt verschil na de rust Oostende heeft in zijn eerste match van het nieuwe seizoen Aalst met een twintiger weer naar huis gestuurd: 85-63.



clock 22:52 22 uur 52. Verslag van Oostende - Aalst. Verslag van Oostende - Aalst

clock 22:05 22 uur 05. Oostende - Aalst 85-63 (rust: 40-37). Quarters: 22-17, 18-20, 17-11, 28-15 Topscorers Oostende: Ahmad 21, Jefferson 15, Gillet 14 Topscorers Aalst: Blondin 17, Jean-Marie 11, Maras 8 . Oostende - Aalst 85-63 (rust: 40-37) Quarters: 22-17, 18-20, 17-11, 28-15



clock 22:01 22 uur 01. Giants winnen van Leuven. De Antwerp Giants zijn aan hun seizoen begonnen met een moeizame overwinning tegen Leuven: 82-78. De thuisploeg kende een moeilijke 1e helft en stond bij de rust 4 punten in het krijt. In een beter 3e quarter (27-16) namen de Giants de leiding, maar Leuven bleef knokken. Zo bleef het spannend tot het slot, waarin Antwerp toch de zege in de Lotto Arena kon houden. . Giants winnen van Leuven De Antwerp Giants zijn aan hun seizoen begonnen met een moeizame overwinning tegen Leuven: 82-78.



clock 22:01 22 uur 01. Verslag van Antwerp Giants - Leuven. Verslag van Antwerp Giants - Leuven

clock 21:59 21 uur 59. Antwerp Giants - Leuven 82-78 (rust: 33-36). Quarters: 14-16, 19-20, 27-16, 22-26 Topscorers Antwerp: Bolton 14, Van Buggenhout 13, Rogiers en Sueing 12 Topscorers Leuven: Key 25, Vanderhaegen 16, Fulkerson 13 . Antwerp Giants - Leuven 82-78 (rust: 33-36) Quarters: 14-16, 19-20, 27-16, 22-26



clock 23-09-2023 23-09-2023.

clock 23:08 23 uur 08. Charleroi maakt verschil in eerste kwart tegen Mechelen: 90-84. Bij Mechelen was de motor nog niet warmgedraaid in het eerste kwart. Thuisploeg Charleroi toonde geen genade en zette snel 27-19 op het bord. Een voorsprong waaraan de bezoekers probeerden knabbelen. Onder leiding Domien Loubry (20 ptn) en Mattias Palinckx (17 ptn) lukte het scoren beter, maar defensief hielden de Mechelaars niet genoeg stand. Wat volgde was een spannende nek-aan-nekrace tussen beide ploegen. Een remonte zat er niet meer in, dus opent Charleroi het seizoen met een zege. Quarters: 27-19, 22-23, 22-22, 19-20. . Charleroi maakt verschil in eerste kwart tegen Mechelen: 90-84 Bij Mechelen was de motor nog niet warmgedraaid in het eerste kwart. Thuisploeg Charleroi toonde geen genade en zette snel 27-19 op het bord.

clock 23:08 23 uur 08. Verslag van Charleroi - Mechelen. Verslag van Charleroi - Mechelen

clock 23:02 23 uur 02. Luik mist start niet tegen Bergen: 83-69. "De investeringen moeten renderen", dachten de Amerikaanse eigenaren van Luik. Dus wisten de spelers wat ze te doen stond in de seizoensopener tegen Bergen: winnen. Bij de thuisploeg stond Belgian Lion Manu Lecomte voor zijn vuurdoop. Die heeft hij zeker overleefd: met 19 punten, 3 rebounds en 4 assists vond hij het goede ritme. Ook John Junior Avelon was niet te stoppen. Met 30 punten en 6 rebounds was hij de grote uitblinker. Moeilijke eerste en derde quarters werden door de vingers gezien door glansprestaties in de tweede en vierde. Met 83-69 begint Luik met een klinkende zege aan de competitie. Quarters: 15-21, 23-12, 16-23, 29-13. . Luik mist start niet tegen Bergen: 83-69 "De investeringen moeten renderen", dachten de Amerikaanse eigenaren van Luik. Dus wisten de spelers wat ze te doen stond in de seizoensopener tegen Bergen: winnen.

