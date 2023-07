Wie in de NBA speelt, mag natuurlijk ook zijn opwachting maken in de populaire videogame NBA2K. Onze landgenoot Toumani Camara ging onlangs op bezoek bij de makers van het spelletje. Zij maakten onder meer een scan van Camara's gezicht en verschillende gelaatsuitdrukkingen, om het spel zo realistisch mogelijk te maken. "Eindelijk in het spelletje", glimlachte de Belg na afloop.