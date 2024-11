Toumani Camara en Ajay Mitchell schitteren in Belgische NBA-clash: "We schrijven samen geschiedenis"

do 21 november 2024 06:58

Toumani Camara en Ajay Mitchell hebben donderdag meer dan hun rol gespeeld in de NBA-wedstrijd tussen Portland en Oklahoma City. Camara imponeerde opnieuw bij de Trail Blazers met net geen double-double (14 punten, 9 rebounds), maar een sterke Mitchell (10 punten, 4 rebounds) trok met de Thunder aan het langste eind.

Voor de tweede keer dit seizoen stond er een Belgisch duel op de agenda in de NBA. Eerstejaars Ajay Mitchell nam het met topploeg Oklahoma City Thunder op tegen de Portland Trail Blazers van Toumani Camara. Die laatste begon zoals steeds in de basis bij Portland en kreeg de lastige taak om OKC-superster Shai Gilgeous-Alexander te neutraliseren. Die opdracht nam Camara ter harte. Met een verstikkende defense zat hij de hele partij kort op de huid van 'SGA', die voor de rust tot amper 7 punten kwam en pas daarna ietwat kon losbreken. Maar ook offensief droeg Camara, die zich in zijn tweede seizoen ontpopt heeft tot onmisbare schakel bij Portland, ondertussen meer dan zijn steentje bij. De forward kwam met 14 punten, 9 rebounds en ook 2 assists net niet tot een double-double.

Aan de overkant begon Ajay Mitchell op de bank, maar de jonge Luikenaar kreeg van succescoach Mark Daigneault - die een hoge pet op heeft van Mitchell - opnieuw heel wat speeltijd. In 22 speelminuten, het op vijf na meeste bij OKC, toonde onze landgenoot opnieuw zijn veelzijdigheid met strakke defense en ook 2 steals. Maar ook met de bal in de hand etaleerde de spelmaker zijn klasse. Met 10 punten, 4 rebounds en 1 assist hielp Mitchell Oklahoma uiteindelijk aan een logische zege. Thunder-sterren Jalen Williams en Shai Gilgeous-Alexander waren samen goed voor 58 punten. In de stand in de Western Conference blijft OKC bovenin gebeiteld. Met 12 zeges in 16 wedstrijden moet het enkel het Golden State van Steph Curry voor zich laten. Portland staat met 6 zeges in 15 wedstrijden op een dertiende plek.

Luik-Brussel: 2-0

"Persoonlijk kan ik tevreden zijn van mijn wedstrijd", reageerde Camara bij de collega's van de RTBF. "Al waren er misschien wel shots die ik had moeten afmaken. Of de constante verdediging op "SGA" energie kostte? Uiteraard, maar dat is nu eenmaal de rol die ik krijg. En die neem ik ter harte." Camara genoot van het Belgische duel met Mitchell. "We schrijven samen geschiedenis. Het is geweldig dat we ons land kunnen vertegenwoordigen, dat we hier met elkaar kunnen spreken en dingen van elkaar leren."

Ook Mitchell genoot met volle teugen en wierp Camara nog wat lof toe. "Toumani is een van mijn grote voorbeelden. Toen hij in de NBA terechtkwam, wist ik dat het voor mij ook mogelijk was. Dat ik hier tegen een landgenoot kan spelen is echt zeldzaam."

"Voor België is dit een historisch moment", schuwde ook Mitchell de grote woorden niet. "En dat ik nu twee keer heb gewonnen van Toumani? Dan staat het ook 2-0 voor Luik tegen Brussel", lachte hij.