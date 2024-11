Toumani Camara oogst lof bij sterk Portland in NBA Cup: "Zo'n speler wil iedereen"

Na de bolwassing in de NBA hebben de Portland Trailblazers een ander gelaat getoond in de NBA Cup. Met 4 op 5 op zijn driepunters deed ook onze landgenoot Toumani Camara meer dan een duit in het zakje.

Portland-coach Chauncey Billups was na de zware nederlaag tegen Memphis (89-134) snoeihard voor zijn team. "Iedereen die vannacht goed slaapt, is een loser", zei hij.

En van die speech hadden ze wakker gelegen, maakten de spelers duidelijk tegen Minnesota. Met een 122-108-zege begonnen ze perfect aan de NBA Cup, de tweede editie van het toernooi dat tijdens het seizoen wordt georganiseerd en waarvan de winnaar in december bekend is.

Presteerden de Trailblazers tegen Memphis nog belabberd vanaf de driepuntslijn (4 op 42), dan krikten ze hun percentage op van 9,5 naar 56,2 procent tegen de Timberwolves (18 op 32).

Ook Toumani Camara mikte 4 van zijn 5 pogingen raak. De Belg was goed voor 14 punten, 3 assists en 4 rebounds. Jerami Grant en Robert Williams deden er samen 40 punten bij voor een ruime zege.

Achteraf was coach Billups lovend over Camara. "Toumani is een speler waar iedereen naar op zoek is. Zo'n speler wil iedereen."

"Hij kan op meerdere posities verdedigen, hij maakt driepunters, hij maakt het spel met zijn dribbels... En het is nog maar het begin, hij is nog aan het leren."