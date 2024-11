Baaldag voor sterke Ajay Mitchell, Toumani Camara krijgt bolwassing: "Iedereen die nu goed slaapt, is een loser"

ma 11 november 2024 10:30

In de NBA heeft Oklahoma City voor de tweede keer dit seizoen verloren. Het team van Ajay Mitchell ging in eigen huis onderuit tegen Golden State en incasseerde nog een extra tik door de blessure van Chet Holmgren. In Portland was het doffe ellende voor Toumani Camara en co. tegen Memphis.

Oklahoma City verdedigde tegen Golden State zijn leidersplaats in de Western Conference, maar de thuisploeg werd overtroefd door een sterke Stephen Curry, goed voor 36 punten. De Thunder verloren al in het 1e quarter hun defensieve anker Chet Holmgren, die hard ten val kwam en wellicht ruim 2 maanden buiten strijd zal zijn met een heupblessure.

Zonder Holmgren was het zowel offensief als defensief zoeken voor OKC, dat vooral in het 2e en 3e quarter de pedalen verloor. De Warriors stoomden daarin naar een maximale voorsprong van 30 punten. In het slotkwart milderde de thuisploeg nog, maar de zege zat er niet meer in: 116-127. Een lichtpunt bij de Thunder was wel opnieuw Ajay Mitchell. Onze landgenoot stond 21 minuten op het veld en was daarin goed voor 12 punten, 2 rebounds en 1 assist. Ondanks de stevige nederlaag van OKC had Mitchell ook een positieve +/- van +5: in de 21 minuten dat hij op het veld stond, scoorde zijn team 5 punten meer dan de tegenstander. Van een positieve impact gesproken.

Pover Portland

In Portland kregen de Blazers vannacht een ongezien pak rammel van Memphis: 89-134. De zwalpende thuisploeg kon op geen enkel moment een vuist maken tegen de Grizzlies. Toumani Camara scoorde in 26 minuten 9 punten, waarvan een 4 op 4 vanaf de vrijworplijn. De Belg pakte ook 4 rebounds. Portland-coach Chauncey Billups was na afloop snoeihard voor zijn team op de persconferentie. "Of ik de beelden van de match ga analyseren? Neen, ik wil deze sh*t niet meer terugzien. Ik heb genoeg gezien", klonk het scherp. Ook op de vraag welke boodschap hij zijn spelers had meegegeven na de wedstrijd was Billups bikkelhard. "Iedereen die vannacht goed slaapt, is een loser."

Alle uitslagen van zondag:

Detroit - Houston 99-101

Milwaukee - Boston 107-113

Indiana - New York 132-121

Orlando - Washington 121-94





Philadelphia - Charlotte 107-105 (n.v.)

Minnesota - Miami 94-95

Oklahoma City - Golden State 116-127





Denver - Dallas 122-120

Phoenix - Sacramento 118-127 (n.v.)

Portland - Memphis 89-134

LA Lakers - Toronto 123-103

De stand in de NBA: