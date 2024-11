NBA: Lof voor "indrukwekkende" Ajay Mitchell, ontketende Antetokounmpo flirt met de kaap van 60 punten

In de NBA hebben de Belgen Ajay Mitchell en Toumani Camara vannacht allebei van de overwinning mogen proeven. Victor Wembanyama en Giannis Antetokounmpo zorgden voor individuele uitschieters.

Oklahoma City speelde zijn tweede wedstrijd zonder sterkhouder Chet Holmgren, die lange tijd out zal zijn met een heupblessure. Maar ook zonder de geblesseerde Holmgren was OKC meer dan een maatje te groot voor New Orleans, zelf ook geplaagd door blessures: 106-88.

Opnieuw was er ook een belangrijke rol voor Ajay Mitchell, die met 26 minuten het meeste speeltijd van alle bankzitters verzamelde. Daarin was hij goed voor 6 punten, 3 assists, 2 rebounds en 2 steals. En met zijn mature en beheerste speelstijl had hij opnieuw een grote impact op het veld.

Coach Mark Daigneault loofde zijn invallers: "Ze hebben de toon gezet, dat was veelbelovend. Ajay is een echte vechter, aan twee kanten van het terrein. Hij smijt zich helemaal. Hij is heel indrukwekkend."