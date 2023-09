Julie Vanloo verruilt Montpellier voor Turks avontuur bij Galatasaray: "Afgelopen dagen waren zot"

Van beste vriendinnen op het veld tot tegenstanders in de Turkse derby. Julie Vanloo kijkt komend seizoen Emma Meesseman in de ogen in de topper tussen Galatasaray en Fenerbahce.

Op haar dertigste verlaat de Oostendse Montpellier, waar ze gecoacht werd door voormalige bondscoach Valéry Demory. Deze zomer verlengde ze haar contract in Frankrijk nog voor 2 seizoenen, maar nu gaat ze toch in op het Turkse aanbod.

Het schitterende EK basketbal met de Belgian Cats levert Julie Vanloo de toptransfer op. Vorig seizoen was ze goed voor een gemiddelde van 11,4 punten en 5,6 assists in het Franse kampioenschap.

In de EuroCup zat ze gemiddeld aan 9 punten en 8,2 assists. Ze kent haar nieuwe werkgever al een beetje, want Montpellier werd er in de achtste finales uitgeschakeld door Galatasaray.