IN BEELD: Partizan speelt oefenmatch in open lucht, vurige fans zorgen voor fantastische plaatjes

Partizan BC, een topclub in het Europese basketbal, heeft gisteren in Belgrado een oefenwedstrijd gespeeld in open lucht. Zo'n 7.000 fans zakten af naar het uitverkocht Tasmajdan-stadion en zorgden voor een fantastische sfeer tijdens de match tegen het bevriende Fuenlabrada. Bekijk hier de geweldige beelden die dat opleverde.