Belg Toumani Camara dient als pasmunt bij toptransfer in NBA: "Maar voor Camara is dit geen slechte zaak"

Een ruildeal tussen 3 NBA-teams die superster Damian Lillard van Portland naar Milwaukee loodste, heeft ook gevolgen gehad voor onze landgenoot Toumani Camara. Zonder één officiële speelminuut bij Phoenix is de Belg nu plots een speler van Portland. Een goeie zaak voor Camara, meent basketbalcommentator Dennis Xhaët, die ook de impact schetst van Lillards overgang voor de machtsverhoudingen in de NBA.

"Thank you, Toumani Camara". Dat Phoenix onze landgenoot met een bedankje voor bewezen diensten uitwuifde op sociale media, wordt vooral op hoongelach en gegrinnik onthaald bij de basketbalfans. Camara werd deze zomer door de Suns opgepikt uit de NBA Draft en maakte ook een prima indruk in de Summer League, een reeks oefenwedstrijden waarin NBA-teams vooral jonge talenten laten opdraven. Maar Toumani Camara speelde geen minuut in een officiële wedstrijd voor Phoenix, het NBA-seizoen begint immers pas volgende maand. De "thank you" van de Suns is dus ietwat ironisch, maar dat het team nu al afscheid neemt van de Belg, vindt Dennis Xhaët niet verrassend.

Met die brede selectie van de Suns begon je toch stilaan te beseffen dat Toumani Camara daar geen plaats zou hebben. Dennis Xhaët

"Hij heeft het inderdaad heel goed gedaan in die Summer League, maar daarna hebben de Suns nog zoveel spelers aangetrokken. Met die brede selectie begon je toch stilaan te beseffen dat Camara daar geen plaats zou hebben", vertelt Xhaët. "Camara stond trouwens ook nog steeds niet op de officiële spelerslijst op de website van Phoenix. Zijn rugnummer 20 was ook toegewezen aan een andere speler. Dat zijn toch allemaal veelbetekenende dingen." "Vorige week in Luik sprak hij nog heel enthousiast over Kevin Durant en Devin Booker. Maar als je de NBA een beetje kent en weet hoe een harde business het is, dan is één en één wel twee."

Ik vind dit geen slechte zaak voor Camara. Hij zal in Portland misschien eerder zijn kans krijgen dan in Phoenix. Dennis Xhaët

Voor Camara wachten er in Portland mogelijk meer kansen dan bij het sterrenensemble van de Suns. "Ik vind dit geen slechte zaak voor hem", meent Xhaët. "Hij komt terecht bij een team dat aan het heropbouwen is en dat inzet op de jeugd. Er hoeft niet per se gewonnen te worden. Niemand verwacht ook veel van Camara. Dat kan eigenlijk alleen maar goed zijn voor hem." "Coach Chauncey Billups focust heel erg op hard verdedigen en met Camara heb je een speler die er niet vies van is om het vuile werk op te knappen. Dus ik zie het wel gebeuren dat hij zijn kans krijgt, misschien eerder dan in Phoenix." (lees voort onder de Instagram-post)

"Is zo'n trade fair? Neen, maar het hoort erbij"

Toumani Camara is gisteren opgestaan als een speler van Phoenix en gaan slapen als een speler van Portland. Het Amerikaanse systeem van "trades", waarbij teams spelers zonder inspraak kunnen ruilen, doet in Europa weleens de wenkbrauwen fronsen. "Is het fair? Neen. Maar het hoort erbij. En de spelers hebben wel meer macht gekregen", nuanceert Dennis Xhaët. "Dat de teams kunnen beslissen, is omdat hun toekomst ook wel op het spel staat. Voor clubs zijn er trouwens ook heel wat beperkende regels." Voor sterspelers is het systeem wel interessanter dan voor de mindere goden. Het zijn dan ook vaak net die mindere goden die buiten hun wil om geruild worden. "Het is hard, zeker wanneer je ergens een leven opgebouwd hebt. En je mag het menselijke aspect zeker niet uit het oog verliezen, maar het blijven wel NBA-spelers. Er zijn ergere jobs", glimlacht Xhaët. (lees voort onder de link)

"Antetokounmpo-Lillard is duo waar iedereen bang van moet zijn"

Maar waar het vandaag in de basketbalwereld natuurlijk vooral over gaat: Damian Lillard is sinds gisteren een speler van Milwaukee, waar hij ploegmaat wordt van Giannis Antetoukounmpo. Hallo, Dennis Xhaët? "Lillard is een aanval op zich, verkozen bij de Beste 75 Spelers aller tijden in de NBA", duidt hij. "Na Stephen Curry is hij een van de beste shotters in de NBA-geschiedenis. Hij is ook enorm koelbloedig, een speler aan wie je de bal wilt geven op belangrijke momenten." De combinatie van Antetokounmpo en Lillard doet basketbalfans nu al likkebaarden. "Dat duo zorgt voor een tweemansspel waar iedereen bang van moet zijn", klinkt het. "Milwaukee was vorig seizoen al de nummer 1 in het Oosten na de reguliere competitie. Zet daar nu Lillard bij en je bent nog meer titelkandidaat."

Op dit moment lijkt Milwaukee de beste zaak te doen, maar de andere clubs zijn nog niet klaar. Dennis Xhaët