Iedereen wil ze, maar gehypete basketbalschoenen van Kobe Bryant blijven schaars goed: "Soms 2.000 euro per paar"

di 3 december 2024 13:55

Normaal zijn ze met groene veters: de Kobe 6 (Reverse Grinch) die Toumani Camara eerder deze week droeg, is de meest populaire schoen in de NBA.

Het is de lievelingsschoen van elke basketballer, maar een paar op de kop tikken, is soms letterlijk een loterij: de heruitgaves van de schoenen van wijlen Kobe Bryant zijn gegeerd wild. Wat maakt de Kobe's zo bijzonder? En zijn het nu echt de beste basketbalschoenen op de markt? Sporza steekt zijn licht op bij twee specialisten. "De vraag overstijgt altijd het aanbod."

"Unfortunately, it didn't work out this time." Voor veel basketballiefhebbers is het al enige tijd de boodschap die ze maar al te vaak op hun scherm krijgen bij een zoveelste vruchteloze poging om een paar nieuwe Kobe's op de kop tikken. De schoenen van wijlen Kobe Bryant, die op gezette tijden opnieuw uitgebracht worden, zijn immens populair, maar de oplage van fabrikant Nike is bij elk model beperkt. En dus blijven veel fans telkens op hun honger zitten.

Het is een beproefd recept: schaarste creëren om zo de populariteit van een product aan te wakkeren. "De vraag overstijgt altijd het aanbod", klinkt het.

Kobe's zijn altijd al heel populair geweest. Ze staan aangeschreven als de beste basketbalschoenen. Jeroen Bijnens van Bouncewear

Aan het woord is Jeroen Bijnens, channel- en brandmanager bij basketbalspeciaalzaak Bouncewear. Daar zijn ze door een gebrek aan aanbod al jaren genoodzaakt om loterijen - zogenoemde "raffles" - te organiseren bij de verkoop van Kobe's. "Zijn schoenen zijn altijd al heel populair geweest, ook toen Kobe Bryant nog leefde. Ze staan aangeschreven als de beste basketbalschoenen. En na zijn dood zijn ze nog populairder geworden." En dus worden ze, zoals Nike het zelf ook doet, verkocht met "raffles": het lot bepaalt wie een paar kan kopen. "Het is de eerlijkste manier om iedereen een kans te geven", zegt Bijnens.

En toch zorgen de raffles bij veel basketbalfans voor frustratie: je kunt er weliswaar een paar Kobe's scoren voor gemiddeld zo'n 180 euro, maar je hebt er wel een stevige portie geluk voor nodig. Waarom produceert Nike niet gewoon meer schoenen om iedereen gelukkig te kunnen maken? "Wij krijgen altijd minder schoenen dan we willen. Zo blijft de hype in leven", meent Bijnens. "En ik vrees dat in de toekomst het aanbod nog kleiner zal worden, zodra ze merken dat de hype afneemt. Zo kunnen ze de Kobe-franchise zo lang mogelijk in leven houden." "Voor onze profspelers kunnen we het soms nog verantwoorden om wat extra paren te krijgen, maar in de meeste gevallen is het gewoon Nike dat bepaalt hoeveel schoenen we krijgen. En soms krijgen we zelfs helemaal niks, zoals onlangs nog gebeurde met een Halloween-editie van de Kobe's."

2.000 euro per paar

Dat Kobe's schaars zijn, blijkt evenwel niet wanneer je een gemiddelde NBA of EuroLeague-wedstrijd bekijkt: heel wat profspelers zweren trouw aan de schoenen. "De Kobe 6 is de meest gedragen schoen in de NBA", weet Jeroen Bijnens. Belgian Lion Vrenz Bleijenbergh is ook een Kobe-adept, maar zelfs voor een speler van onze nationale ploeg blijkt het een hele klus om aan zijn geliefde schoenen te geraken. "Neen, Belgian Lion zijn, helpt niet veel", lacht hij. Bleijenbergh zoekt zijn toevlucht doorgaans tot gespecialiseerde websites, waar particulieren de schoenen te koop kunnen aanbieden. Maar dat heeft wel een stevig prijskaartje.

Neen, Belgian Lion zijn, helpt niet veel. Vrenz Bleijenbergh

"Mijn favoriete schoenen zijn de Kobe 6 Protro Grinch, daar speel ik al jaren mee. Momenteel kosten die zo'n 2.000 euro per paar, omdat ze nog zelden uitgebracht worden. Dus er is geen andere weg om ze nog te kunnen kopen." En een andere schoen is geen optie voor Bleijenbergh. "Er is ook wel wat uitstraling mee gemoeid", geeft hij toe. "Maar Kobe's zijn ook gewoon de schoenen die voor mij het comfortabelst aanvoelen. En ik vind ze ook gewoon heel mooi." "Ik had ook liever gehad dat ik me net zo comfortabel voelde in iets goedkopere schoenen (lacht). Maar mijn voeten zijn dit nu gewend. Ik ga de rest van mijn carrière sowieso met Kobe's blijven spelen."

Ik heb echt héél veel Kobe's. Van sommige modellen kocht ik 5 of zelfs 10 paar. Vrenz Bleijenbergh

Daarvoor heeft hij alvast een voorraadje ingeslagen. "Ik heb echt héél veel Kobe's", lacht Bleijenbergh. "Van sommige modellen kocht ik 5 of zelfs 10 paar, dus ik kom nog wel enkele jaren toe. Ik train ook veel, dus na een jaar zijn ze ook wel versleten." Is het überhaupt mogelijk om nog ooit een paar in de winkel te kopen zonder er een woekerprijs voor te betalen? Wellicht niet: een heruitgave van de Kobe 8, die maandag in 3 kleuren uitkwam, is een dag later al nergens meer te vinden. "Mensen komen er wel eens achter vragen in onze winkels", besluit Jeroen Bijnens. "En het gebeurt wel sporadisch dat je nog iets vindt. Maar wat we hebben is meestal meteen weg. En dag na een release is de kans heel klein dat er nog iets is." Zo blijft Kobe - of toch zijn "signature shoe" - ook na zijn dood immens populair. Wie nu nog een paar zoekt voor onder de kerstboom is eraan voor de moeite.

Belgian Lion Vrenz Bleijenbergh met zijn favoriete sneaker, de Kobe 6: