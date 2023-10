Toumani Camara na "gekke week" in de NBA: "Portland voelt een beetje als België"

Als een speler van Portland heeft Toumani Camara gisteren zijn eerste "media day" beleefd in de NBA. Onze landgenoot had het uiteraard over zijn recente transfer van Phoenix naar de Trail Blazers. "Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan", vertelde de goedlachse Belg.

Lang heeft het niet geduurd voor Toumani Camara om kennis te maken met de harde industrie die de NBA is. Vorige week verliet hij België met bestemming Phoenix, klaar voor het trainingskamp bij de Suns. Nauwelijks enkele dagen later werd onze 23-jarige landgenoot als pasmunt gebruikt in een grootscheepse ruiloperatie, waarbij Camara uiteindelijk in Portland belandde. "Het is een gekke week geweest", lachte Camara op de NBA Media Day. "Maar goed, ik ben nog altijd in de NBA. Ik beleef nog altijd mijn droom, alleen in een andere stad en in een andere omgeving. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan."

Op één dag is alles anders. Dat is even wennen, maar ik ben het gewoon me aan te passen. Toumani Camara

Camara verhuisde van grootstad Phoenix naar het "kleine" Portland. "Ik heb hier een beetje het gevoel in België te zijn. Portland is een leuke plek. Ik was natuurlijk verrast toen het gebeurde. Op één dag is alles plots anders. Dat is even wennen, maar ik ben het gewoon me aan te passen aan een nieuwe omgeving." "Ik wil me nu hier bewijzen en bouwen aan mijn carrière. Ik wil mijn familie trots maken en België op de kaart zetten. Het is aan mij om te tonen wat ik kan op het hoogste niveau." "Wat de fans van mij mogen verwachten? Ik speel hard en breng energie. Ik kan op verschillende posities uit de voeten, zowel in aanval als verdediging. Ik ben een veelzijdige speler die doet wat nodig is om te winnen", omschrijft Camara zichzelf.

Er komt nu heel veel op me af, maar op het juiste moment wil ik zeker voor de Belgian Lions spelen. Toumani Camara