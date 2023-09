Toumani Camara na trade naar Portland: "Onverwachte wendingen horen bij de job in de NBA"

Toumani Camara werd eind juni als 52e gedraft door de Phoenix Suns, een van de topteams.



Camara mocht dromen van een NBA-debuut aan de zijde van onder meer Kevin Durant en Devin Booker. In het tussenseizoen maakte de 23-jarige Belg alvast veel indruk, waardoor het steeds waarschijnlijker werd dat hij ook effectief speelminuten zou krijgen.



Maar in de NBA kan het soms snel gaan. In een grootschalige ruiloperatie rond topspeler Dame Lillard is Camara van het zuiden van de VS plots in het noorden beland, in Portland.



"Ik ben vooral blij dat ik kan zeggen dat ik deel uitmaak van de NBA", is Camara realistisch over de gang van zaken. "Onverwachte wendingen horen nu eenmaal bij de job."

"Ik zal de Suns altijd dankbaar zijn dat ze mij gedraft hebben. Nu kijk ik vooral uit de ontmoeting met mijn nieuwe ploegmaats."