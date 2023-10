Is het Toumani Camara of Scottie Pippen? "Geen faire vergelijking, maar op het veld ziet het er wel heel goed uit"

Hetzelfde rugnummer en een gelijkaardig zweetbandje om de arm: in Portland roept Toumani Camara bij sommigen al herinneringen op aan NBA-legende Scottie Pippen. "Geen faire vergelijking, maar ik ben wel heel benieuwd wat de Belg kan doen in dit team", zegt journalist Casey Holdahl, die de Blazers op de voet volgt en zag hoe onze landgenoot een veelbelovende start gemaakt heeft.

Met 13 punten in 14 minuten deed Toumani Camara het eergisteren uitstekend in zijn eerste oefenmatch bij Portland. Ook de Amerikaanse basketbaljouranlist Casey Holdahl, huisjournalist bij de Blazers, was onder de indruk. "Het ziet er allemaal heel goed uit tot nu toe. Je hoort veel goeie dingen over hem en dat heb ik zelf ook gezien op de trainingen", zegt Holdahl in zijn podcast The Brief Case. "Hij valt meteen op op het veld. Niet door spectaculair te spelen, maar wel door snel de juiste plays te maken. Dat is een heel goed teken voor iemand die recht uit het college-basketbal komt."

"In Portland is Camara terechtgekomen bij een jonge ploeg die samen de kans krijgt om te groeien. Ik denk dat de fans wel van hem zullen houden. Dinsdag in die oefenmatch was hij alvast heel goed en heel complementair. Ik denk dat hij een heel goeie forward kan worden voor de Blazers."

Dat Camara met hetzelfde rugnummer en zweetbandje speelt als de legendarische Scottie Pippen, die na zijn glorieperiode bij de Chicago Bulls nog een poosje bij Portland speelde, leidde bij sommige fans al tot vergelijkingen met Pippen.

"Dat is geen faire vergelijking. Camara staat nog maar aan het begin van zijn carrière. Maar Pippen was blijkbaar wel een van Camara's favoriete spelers vroeger. De fysieke gelijkenissen zijn er wel, ook met dat rugnummer en dat zweetbandje. Ik ben wel heel benieuwd wat hij kan doen in dit team."

In Portland zijn er meer jonge gasten dan in Phoenix. We zullen waarschijnlijk dezelfde fouten maken en zo kunnen we samen groeien. Toumani Camara