Plots met pensioen en met de noorderzon verdwenen: tenniswereld in de ban van mysterie rond Camila Giorgi

Een mysterie dat zomaar eens uit een Netflix-serie kon komen. Al meer dan een week is de tenniswereld in de ban van het abrupte pensioen van Camila Giorgi (32). In Italiaanse media wordt intussen gesproken over belastingfraude en een schuld van een half miljoen euro. Een uiteenzetting van de vreemde feiten.

Het is 23 maart. In Miami gaat de 32-jarige Camila Giorgi stevig onderuit tegen nummer één van de wereld Iga Swiatek: 6-1, 6-1. Op dat moment weet de tenniswereld het nog niet, maar het zou de allerlaatste wedstrijd worden voor de Italiaanse, ooit nummer 24 van de wereld en kwartfinalist op Wimbledon. Giorgi verdwijnt meer dan een maand van het tennistoneel. Een blessure of even rust? Nee, plots verschijnt de naam van Camila Giorgi op de site van de International Tennis Integrity Agency. Tussen een lijst van speelsters die met pensioen zijn, weliswaar. Op sociale media ontstaan de wildste speculaties en denken velen dat het om een fout gaat. Tot Giorgi drie dagen later op Instagram zelf deelt dat de geruchten kloppen en dat ze met pensioen gaat.

Guardia di Finanza

Wat Giorgi ook meegeeft via Instagram: dat alle andere geruchten over haar situatie "fake" zijn. De geruchtenmolen staat op dat moment inderdaad allesbehalve stil. Maar wat in alle Italiaanse media terugkomt, is dat de ex-tennisster met een enorme belastingschuld zit. Een vermoeden dat allerminst "fake" lijkt, want de Italiaanse justitie meldde vorige week in een persbericht dat Giorgi verdacht wordt van belastingfraude. Ze zou in 2016 voor bijna een half miljoen euro aan belastingen ontdoken hebben. Op 13 april probeert de afdeling Financiën haar te bereiken. Zonder succes. Volgens de Milanese krant Corriere dello Sport gaat de Guardia di Finanza later ook naar haar op zoek. Maar ook zij komen van een kale reis terug.

Ze heeft niet de intentie om weg te lopen van haar verantwoordelijkheden. Advocaten Camila Giorgi