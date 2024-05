LIVESTREAM Ronde van Limburg: pakt Arnaud De Lie revanche voor Antwerp Port Epic?

Daags na de Antwerp Port Epic krijgen we met de Ronde van Limburg weer een 1.1-koers in ons land. Arnaud De Lie kan er proberen revanche te nemen voor zijn verlies gisteren tegen Alexander Kristoff. Ook Biniam Girmay is weer van de partij, net als de winnaar van vorig jaar, Gerben Thijssen. Met Dylan Groenewegen is er nog een snelle man. Kijk vanaf 15 uur hier met livestream of op VRT 1.