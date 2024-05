3x3-analist Roozendaal zoekt naar verklaring voor onherkenbare Lions: "Vonden geen goede balans in shots"

"Het is een team dat het nodig heeft om in de flow te komen. Zodra die doorbroken werd na de nederlagen, werd het een-tegen-een-basketbal met snelle shots", zegt Roozendaal.

Wat bedoelt de kenner er precies mee?

"In het Engels noemen we dat ook "your turn, my turn". Donkor nam het eerste shot, Vervoort het tweede en dan mocht Foerts ook eens", gaat Roozendaal voort.

"Ze schoten meer dan 60% van buiten de tweepuntslijn. Dat is geen goede balans. Ze hadden meer de basket op moeten zoeken, niet alleen met langeafstandsschoten."

Een onevenwicht dat de Belgen zuur opbrak. "Er kwam wat extra stress kijken bij die laatste kans. Sommige teams spelen dan beter, de Belgen niet."

"In mijn optiek was dit team sterker dan in Tokio. Er zijn meer wapens en ze zijn beter in de goede flow. Het is een van de meest entertainende teams. Ze spelen anders dan de rest, op snelheid en samenspel."

"Ik ben een beetje teleurgesteld", besluit onze noorderbuur. Een gevoel dat ongetwijfeld gedeeld nog even wordt door de Belgen.