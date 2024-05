"3 jaar voorbereiding weggegooid": Christophe Vandegoor legt de vinger op de wonde voor de 3x3 Lions

Het olympisch kwalificatietoernooi in Hongarije is met een flinke sisser afgelopen voor de 3x3 Belgian Lions. Ze verloren hun 3 groepswedstrijden en zullen zo niet aanwezig zijn op de Olympische Spelen in Parijs. Christophe Vandegoor volgde het toernooi voor Sporza en zag hoe het fout ging: "Ze hebben onderschat hoe het is om vanuit een favorietenrol te starten."

Een fikse kater.



Wat een feest had moeten worden in Hongarije, draaide uit op een nachtmerrie voor de 3x3 Belgian Lions. Zowel van Japan, Mongolië als Polen werd verloren, waardoor de olympische droom nog voor de start van de Spelen opnieuw de kast in kon.



Sporza-commentator Christophe Vandegoor zag dat het niet per se tegen Polen misliep in Debrecen: "Zaterdag hebben ze behoorlijk goed gespeeld, bij momenten was het het hun typische, snelle spel. Tegen Polen, een team dat hen niet per se goed ligt. Ook op de vorige Olympische Spelen wonnen ze er maar nipt van."

"Het is allemaal misgegaan tegen Japan en Mongolië. Los van elkaar legden ze de vinger op de wonde in hun interviews. Ze zeiden dat ze onderschat hebben hoe het is om vanuit een favorietenrol te starten, dat hebben ze niet goed aangepakt."

"Dit team is relatief nieuw. Wanneer ze in de ProTour presteren – wat ze goed doen, want enkele weken geleden versloegen ze bijna het beste team ter wereld – zijn ze ontspannen. Daar moet niets, hier ging het echt om de knikkers."

"Met dat gevoel moeten ze leren omgaan, dat zat niet oké. Vandaar ook de slechte wedstrijden tegen Japan en Mongolië. Daarna was het kalf voor 95% verdronken, helaas", aldus Vandegoor.