WK-derde Kroatië rekent op ervaren pionnen als Modric en Perisic voor Euro 2024

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic heeft zijn 26 namen bekendgemaakt voor het EK van 14 juni tot 14 juli in Duitsland. De nummer drie van het WK in Qatar blijft rekenen op ervaren spelers als Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic en Ivan Perisic.

Perisic is een van de 2 Kroaten met een Belgisch verleden. Maar waar de 35-jarige aanvaller het mooie weer maakte bij Roeselare en Club Brugge, maakte Marko Pjaca minder furore.



De spits werd in 2020 een half seizoen gehuurd door Anderlecht van Juve, maar kwam niet verder dan 4 duels.



Voor Perisic wordt het na 2012, 2016 en 2021 zijn vierde EK. De buitenspeler heeft 129 caps achter zijn naam staan. Kapitein Modric (38) telt 174 caps en speelt zijn vijfde EK.



Dalic maakte ook 9 reserves bekend, maar daarbij middenvelder Toni Fruk, die in het seizoen 2018-2019 onder contract stond bij Moeskroen.



Kroatië zit op het EK in groep B, de zogenaamde "groep des doods". De Kroaten openen op 15 juni tegen Spanje. Nadien volgen nog confrontaties met Albanië (19 juni) en titelhouder Italië (24 juni).



In de voorbereiding nemen de manschappen van coach Dalic het op tegen Noord-Macedonië (3 juni) en Portugal (8 juni).