Paardenrennen, raften, dansen en zingen: de feestzomer van MVP Nikola Jokic was ongezien en "veel te kort"

Het NBA-seizoen trekt zich deze week weer op gang, met Denver als titelverdediger. Of de Nuggets de nummer 1 kunnen blijven, zal in grote mate afhangen van tweevoudig MVP Nikola Jokic. Die heeft er een opmerkelijke zomer opzitten, waarin basketbal allerminst centraal stond.

Geen NBA-speler voor wie basketbal zo laag op het prioriteitenlijstje lijkt te staan als bij Nikola Jokic. De liefde voor de sport straalt er zelden vanaf wanneer de Serviër over basketbal spreekt. Voor hem is het een job als een ander. Illustratief was de reactie van Jokic na het behalen van de NBA-titel in juni, het sportieve hoogtepunt in zijn basketbalcarrière én in de clubgeschiedenis van Denver. Maar Jokic slaakte een diepe zucht bij het vooruitzicht aan de kampioenenparade en sprak eerlijk: "Ik wil gewoon naar huis." Thuis is voor Jokic Sombor, een dorpje in het noorden van Servië, op een steenworp van de Hongaarse grens. Het is daar waar Jokic zijn zomer grotendeels doorbracht, ver weg van basketbal. Omringd door familie, vrienden en zijn paarden, zijn grote passie. Spreekt hij over zijn paarden, dan fonkelen zijn ogen.

Nikola had het nodig om zichzelf te kunnen zijn, omringd door zijn familie. Dat was nodig om met een opgeladen batterij te kunnen terugkeren. teameigenaar Josh Kroenke

In Sombor kwam Jokic de voorbije jaren 's zomers tot rust en werd het basketbal telkens volledig bijzaak. Misschien schuilt daar ook wel de grote kracht van Jokic, want wie het spelletje op die manier kan relativeren, is mentaal ijzersterk. Maar in tegenstelling tot vroeger werd de MVP van de NBA Finals deze zomer maar weinig rust gegund: dat is nu eenmaal het lot van de beste basketballer ter wereld. Jokic staat erom bekend zijn privéleven goed af te schermen, maar de voorbije maanden ging hij meermaals viraal tijdens zijn lange Servische feestzomer. Paardenrennen, frontflips tijdens een rafttochtje, dansen, zingen: het werd allemaal gretig gefilmd en gedeeld op sociale media.

De zomer was veel te kort, want we moesten 2,5 maand langer spelen om de titel te kunnen winnen. Nikola Jokic

In Denver begrepen ze dat ze hun MVP deze zomer zoveel mogelijk zijn uitspattingen moesten gunnen. "Hij had het nodig om zichzelf te kunnen zijn, omringd door zijn familie. Dat was nodig om met een opgeladen batterij te kunnen terugkeren", weet teameigenaar Josh Kroenke. Ook coach Mike Malone beseft dat. "Het is voor Nikola altijd zwaar om Sombor, zijn familie, zijn vrienden en zijn paarden achter te laten. Zijn mentale gezondheid komt voor mij op de eerste plaats. Ik heb de indruk dat hij met een fris hoofd teruggekeerd is", sprak Malone op de Media Day. Jokic zelf blikte op zijn typische manier terug op zijn ongeziene feestzomer. "De mensen vervelen zich in hun saaie leventje en dan filmen ze mij maar", grijnsde de Serviër. "Of dit de leukste zomer van mijn leven was? Integendeel. Hij was veel te kort, want we moesten 2,5 maand langer spelen om de titel te kunnen winnen."