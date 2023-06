Nikola Jokic: de bescheiden MVP van de Nuggets die liever naar zijn paarden gaat dan de titel viert

De Denver Nuggets werden afgelopen nacht voor de eerste keer ooit kampioen in de NBA. Nikola Jokic was de grote uitblinker, maar wie is de MVP van de nieuwe kampioen? De Serviër is een laatbloeier met een enorm spelinzicht en een grote liefde voor paarden.

Reclame voor fastfoodketen Taco Bell. Dat kregen de kijkers in juni 2014 te zien terwijl Nikola Jokic tijdens de tweede ronde pas als 41e gedraft werd. Zo belandde de toen 20-jarige Serviër bij de Denver Nuggets. "Er waren zelfs geen tv-beelden van", herinnert ook basketbalcommentator Dennis Xhaët zich. "Niemand had zien aankomen dat hij dit soort speler zou worden." Steve Ibens, bondscoach van de 3x3 Belgian Lions: "Jokic is een laatbloeier in de NBA. Hij heeft zijn carrière eigenlijk uit het niets gemaakt. Vroeger was hij een dikkertje, nu is hij een absolute superster." (Lees voort onder de video van de draft)

Jokic is afkomstig van Sombor, een stadje in Servië. Er is een opmerkelijke foto van hem als 5-jarig kind met een sweatshirt van de Denver Nuggets. Niet dat Jokic toen al fan was van zijn toekomstige club. Misko Raznatovic, zijn manager, vertelt het verhaal op Instagram. "Op dat moment was Jokic geen fan van de Nuggets, hij was zelfs geen grote basketbalfan. Hij had die trui gewoon cadeau gekregen van iemand." "In die tijd zouden ze in zijn kleine dorp in Servië misschien wel gehoord hebben van de Chicago Bulls of de LA Lakers, maar niet van de Nuggets. Dit doet je dus toch een beetje geloven in het lot." Jokic was als kind geen grote atleet. Op het internet circuleert er ook een foto van Jokic junior met overgewicht. Toch was hij toen ook al aan het basketballen. Hij begon te spelen met zijn oudere broers en ging na een tijdje bij KK Vijvodina Srbijagas trainen. Daar merkte zijn huidige manager Raznatovic hem op. Zijn eerste profcontract tekende hij op zijn 17e bij Mega Vizura in zijn thuisland. En zo ging het via de NBA-draft uiteindelijk naar de Nuggets.

Nikola Jokic (rechts).

MVP omwille van zijn spelinzicht en enorme pass

Daar is hij nu, 9 jaar later, de onbetwiste leider van de ploeg. Hij kreeg ook de bijnaam "The Joker". Maar wat maakt van hem nu de MVP? Xhaët: "Hij heeft van jongsaf altijd op de juiste manier gespeeld. Zijn "je m'en foutisme" is gigantisch. Individuele statistieken boeien hem niet. Hij doet het niet voor de stats, die komen gewoon natuurlijk door de manier waarop hij speelt. Hij is een van de meest unieke spelers ooit." "Jokic is een van de beste centerspelers in de geschiedenis van de NBA", vindt Ibens. "Hij heeft in de afgelopen 9 jaar enorme stappen gezet." "Hij is niet de meest wendbare of atletische speler, hij heeft niet het spectaculaire spel dat ze in de VS gewoon zijn van centers, maar hij heeft wel een enorm spelinzicht. Jokic is niet alleen een center, maar ook een playmaker." "Hij heeft een heel goede pass, hij heeft inzicht, hij betrekt zijn ploegmaten enorm in het spel. Het is een beetje een atypische center die meer kan dan alleen maar met zijn rug naar de ring spelen."

Het is een beetje een atypische center die meer kan dan alleen maar met zijn rug naar de ring spelen. Steve Ibens

Jokic werd na de finale weer uitgeroepen tot MVP van de Finals. "Hij is al 3 seizoenen heel dominant. De voorbije jaren was hij 2 keer MVP van het reguliere seizoen en dat had hij dit jaar ook verdiend." "Maar met drie op een rij zou hij de beste center in de geschiedenis van de NBA geweest zijn, en dat zonder een titel op zijn palmares. Dus hebben ze hem aan iemand anders gegeven. Maar nu heeft hij die NBA-titel wel op zak, hij heeft de kroon op het werk gezet."

Jokic met zijn trofee vannacht.

Bescheiden man die eigenlijk meer van paardenrennen houdt

Die kroon is de historische titel van de Denver Nuggets. De eerste ooit. Dat vraagt om een groot feest, maar Jokic staat daar zelf niet om te springen. "Wanneer is die parade? Donderdag?", vroeg hij op de persconferentie na de match. "Dan kan ik niet, ik moet naar huis." De reden? Jokic wil terug naar Servië voor een wedstrijd drafrennen. Want dat is naast basketbal zijn tweede passie. "Hij is daardoor geobsedeerd", vertelt Dennis Xhaët. "Paaarden zijn z’n grote passie en daar spendeert hij zijn vrije dagen mee.” De race in Sombor staat zondag op de planning. "Ik weet niet hoe ik daar op tijd zal raken, misschien kan ik vragen of ik het vliegtuig van de ploeg mag gebruiken", lachte Jokic nog. "Ik heb het nu live op tv gevraagd, dus ze moeten het mij wel geven." Als drafrennen net zo goed zou betalen als basketbal zou hij misschien een carrièreswitch maken, klinkt het vaak. (Lees voort onder de tweet)