MVP Nikola Jokic loodst Denver Nuggets naar allereerste NBA-titel

Bij Miami Heat was Jimmy Butler (21 punten) in actie geschoten, Bruce Brown hielp Denver weer op voorsprong.

Stonden de zenuwen strak gespannen in Denver? De Nuggets zetten niet hun beste prestatie neer in game 5 van de NBA-finale.

BEKIJK: De spannende slotfase van Game 5

NBA-finale 2023

MVP Nikola Jokic: "Hebben de titel samen gewonnen"

Na bijna 5 decennia hebben de Nuggets de NBA-titel eindelijk beet. Het team kon jarenlang op veel sympathie rekenen, maar botste vaak op de grote ploegen met de grote sterren.

De center Nikola Jokic (28) stapte van het parket met 28 punten en 16 rebounds.

"Na een lelijke wedstrijd", gaf Jokic grif toe. "Onze shots vielen niet, maar op het einde hebben we het wel voor mekaar gekregen."

De Serviër voelde al snel dat de mayonaise dit seizoen pakte bij Denver. "Vanaf de eerste dag van het voorseizoen in San Diego straalde er iets anders uit. Ik voelde een andere energie en sindsdien is dat elke dag bevestigd."

"Ik ben van nature niet echt een optimistisch persoon, maar het gaf me de hoop dat we iets konden neerzetten. We zijn geslaagd in ons opzet en hebben deze titel samen gewonnen", besloot een bescheiden Jokic

Jokic mocht naar huis met de NBA-trofee én de Bill Russell -trofee, de prijs voor de meest waardevolle speler.

Volkomen terecht. De center van de Nuggets liet in de play-offs 10 keer een triple-double noteren.

In de openingswedstrijd van de halve finales tegen de LA Lakers zette Jokic zijn strafste nummer neer: 34 punten, 21 rebounds en 14 assists.