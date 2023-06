Denver komt tot op zege van een 1e NBA-titel: Aaron Gordon ontpopt zich tot held tegen Miami

Denver staat op een zege van een eerste NBA-titel. De Nuggets wonnen vrijdagavond de vierde finalewedstrijd bij Miami Heat met 95-108.

Bij winst maandagavond, in eigen zaal, is de eerste titel na 47 seizoenen in de NBA een feit.

Nikola Jokic was eens te meer dominant bij Denver. De Serviër kwam tot 24 punten en 12 rebounds in drie kwarts. Vervolgens moest hij na zijn vijfde fout naar de kant. Hij liet ook even zijn verdraaide rechterenkel verzorgen.

Jokic werd niet de topschutter van de avond, die eer was voor ploeggenoot Aaron Gordon (27 ptn), die zijn beste prestatie ooit in de play-offs leverde. Ook Bruce Brown (21 ptn) deed zijn duit in het zakje.

Aan de overkant was Jimmy Butler goed voor 25 punten en deed Bam Adebayo (20 ptn en 11 rebounds) het niet onverdienstelijk, maar Miami heeft een mirakel nodig voor een vierde NBA-titel.

Slechts een keer slaagde in het verleden een team erin een 3-1 achterstand in de finale nog om te buigen. Dat waren Cleveland en LeBron James in 2016 tegen Golden State.

Wie het eerst vier finalewedstrijden wint, is kampioen in de NBA. Denver mikt op een allereerste NBA-titel. Miami werd al drie keer kampioen: in 2006, 2012 en 2013