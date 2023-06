Triple doubles van recordman Jokic en Murray brengen Denver weer in polepositie in Miami

Denver-coach Michael Malone zal tevreden geweest zijn. Na het verlies in de 2e thuismatch was hij niet te spreken over de inzet van zijn team, dat reageerde gepast. Jokic was in Game 2 de uitzondering op de regel, afgelopen nacht stonden zijn ploegmaats ook op.



Met Jamal Murray als eerste luitenant, die kwam ook tot een triple double: 34 punten, 10 rebounds en 10 assists. De cijfers van Jokic waren historisch: hij was de eerste speler ooit die in een NBA Finals-match minstens 30 punten, 20 rebounds en 10 assists neerzette.



Malone zag zijn sterrenduo al vaak uitblinken: "Maar deze prestatie is zonder twijfel hun beste als duo in de 7 jaar dat ze samenspelen." En de coach wist ook dat het het de eerste keer is dat 2 spelers van hetzelfde team allebei 30 punten scoorden in een triple double in de NBA-geschiedenis.



"Wat Nikola betreft, die kan me niet meer verrassen", reageerde Malone. "Die gast toont telkens weer dat hij gemaakt is voor deze momenten. Die brengen het beste in hem naar boven, ook vanavond..."



"Jamal leeft in het moment. Hij is nooit bang, dat kan je niet van veel spelers zeggen. Jamal miste onze laatste 2 naseizoenen (met een knieblessure, red). Hij stond te popelen om dit seizoen uit te pakken."