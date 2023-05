Dan toch nog! Miami houdt Boston van historische ommekeer en speelt NBA-finale

Voor Miami is het de tweede NBA-finale in 4 jaar, het is nog maar de tweede keer dat een 8e reekshoofd de NBA Finals haalt. Miami kreeg zaterdag nochtans een serieuze klop te verwerken, toen Derrick White met een buzzer beater (103-104) Game 6 besliste.



"Dat kan de teamgeest kraken", verwoordde Heat-coach Erik Spoelstra. "Maar bij ons gaf het enkel meer drive om de job alsnog af te maken."



Jimmy Butler, de MVP van de Eastern Conference Finals, was in de beslissende partij goed voor 28 punten, 7 rebounds en 6 assists, geholpen door Caleb Martins 26 punten en 10 rebounds. Bam Adebayo's 12 punten, 10 rebounds en 7 assists deden de rest.



Bij Boston was Jaylen Brown de topschutter met amper 19 punten, White maakte er 18. Boston was nog maar het vierde team ooit dat na 3-0 achter in een best-of-7-serie nog een Game 7 kon afdwingen. Het was wel de eerste keer dat dat een thuismatch was.



Maar in de statistieken staat het nu 151-0, voor de 151e keer trok het team dat 3-0 voorkwam aan het langste eind.



De Celtics hadden de pech dat sterkhouder Jayson Tatum, de man die het de vorige matchen deed, bij de eerste play van de avond zijn enkel verzwikte. "Dat kwam hard aan, het had een impact op mijn wedstrijd. Het was frustrerend dat ik maar een schim van mezelf was. Het was lastig om te bewegen." Zijn cijferklok stopte bij 14 punten en 11 rebounds.



Boston scoorde maar aan 39 procent en bleef op 9 op 42 driepunters steken. "We faalden, ik faalde, we lieten de stad in de steek", treurde Brown, die zelf maar 8 op 23 tweepunters scoorde en 1 op 9 driepunters.