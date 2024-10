3x3-Belgen botsen in halve finale van WorldTour Macau op titelverdediger Ub

Weer geen finale

Vorige week in Amsterdam hield Liman Riffa met 1 puntje tekort uit de finale. In de kwartfinale nam Riffa zijn revanche op Liman, maar in de halve finale was Ub te sterk.



Riffa was tweede reekshoofd in Macau, Ub eerste reekshoofd. De Serviërs zijn ook titelverdediger in Macau. Ze gunden de Belgen geen kans. Een tweepunter van Vervoort bracht hen één keer op voorsprong: 2-3. Van 5-5 ging het naar 10-5 en 21-15.





Ub neemt het in de finale op tegen Parijs.



Schutters Riffa: Donkor/Augustijnen 5, Vervoort 4, Foerts 1