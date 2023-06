Jokic en Denver openen de NBA-finale met een vlotte zege tegen Miami

Deze keer wint Miami Game 1 niet

Miami was elke ronde in de play-offs begonnen met een zege. Daar kwam een einde aan in de finale. Niet dat Miami op zijn donder kreeg van Denver. De bezoekers dwongen voldoende kansen af, maar het vizier stond niet op scherp. Vooral dat van Jimmy Butler moet bijgesteld worden. Met 13 punten bleef de forward ver onder zijn gemiddelde. Slechts 6 van zijn 14 pogingen gingen binnen. "We moeten de ring veel meer aanvallen", zei Butler. "We moeten vaker kiezen voor de lay-up." Ploegmaat Bam Adebayo was wel op de afspraak. Hij scoorde 26 punten op het parket van Denver. (lees voort onder de foto's)

Jimmy Butler (Miami) blijft met 13 punten ver onder zijn gemiddelde.

Bam Adebayo (Miami) verzorgt het spektakel.

Collectieve prestatie Denver

Naar de Nuggets dan. Daar waren de sterren op de afspraak. Van zenuwen was geen sprake bij de titelfavoriet. Nikola Jokic opende zijn finale met een zoveelste triple-double. Zijn cijfers in Game 1: 27 punten, 10 rebounds en 14 assists. "Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben", zei de Servische center. "Ik heb mijn job gedaan, net als iedereen in de ploeg." Jokic had het onder meer over Jamal Murray (26 punten), Aaron Gordon (16) en Michael Porter Jr. (14). Dankzij hun acties hoefde Jokic niet boven zijn 2,11 meter uit te stijgen. In het eerste kwart shotte hij pas 3 seconden voor het einde voor de eerste keer.

Jamal Murray (Denver) doet zijn duit in het zakje met 26 punten en 10 assists.

De Nuggets kwamen nooit in de problemen. Miami had een momentje in het laatste kwart. Het scoorde 11 punten op een rij (voor 84-74), maar de kloof was al te groot om Denver te verontrusten. Zondagnacht staat Game 2 op het programma, opnieuw in Denver. Daarna verhuist de NBA-finale voor 2 wedstrijden naar Miami.