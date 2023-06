De Miami Heat weerstaan Nikola Jokic en zetten bordjes in NBA-finale gelijk

De Heat, nog maar het 2e team dat als 8e reekshoofd in de NBA-finale staat, hebben zo het thuisvoordeel afgepakt van Denver, het 1e reekshoofd uit het Westen.



Dankzij de 23 punten van Gabriel Vincent en de aan bijna 50 procent afgewerkte "bommen" (17/35) trokken de bezoekers het laken in het 4e quarter (25-36) naar zich toe. De Heat zijn op zoek naar een 4e titel, de Nuggets willen een eerste.



Jokic speelde gisteravond andermaal op de top van zijn kunnen, maar dat volstond niet. De Heat begonnen en eindigden sterk, maar kregen in het 2e quarter vuurwerk gepresenteerd van Denver, dat tot 15 punten uitliep (50-35).



Miami vond de oplossing achter de driepuntlijn. Jimmy Butler (21 ptn, 9 ass) nam zijn verantwoordelijkheid in het laatste quarter, Bam Adebayo (21 ptn, 9 rbs) deed het al bij al nog goed tegen Jokic.



De bezoekers toonden meer agressiviteit, een betere afwerking en een betere defensie, dat waren de sleutels tot het succes.



Denver-coach Michael Malone was op dat vlak teleurgesteld in zijn manschappen: "Het gaat over inspanningen leveren. Dit is niet het voorseizoen, dit is niet het reguliere seizoen. Dit is de NBA-finale! Ik sta perplex, dit is ontgoochelend." Het was trouwens de eerste thuisnederlaag voor de Nuggets in de play-offs.