Dé beelden van de finale: Alexander Blessin rent tribune in en valt zijn revaliderende vrouw in de armen

De enorme ontlading wilde hij het liefst delen met zijn dierbaren. Meteen na de bekertriomf met Union sprintte trainer Alexander Blessin de tribunes in om zijn familie te omhelzen. Zijn vrouw Charlotte - die revalideert na een beroerte - kreeg de eerste innige knuffel. "Het is een bijzonder zwaar seizoen geweest voor ons als familie", deelt ze.

Voor de camera's en naast het veld is hij steeds paraat voor een grapje, achter de schermen heeft Alexander Blessin geen doorsnee seizoen beleefd.

Charlotte, Blessin zijn wederhelft, had vorige juli een ruggenmerginfarct - ofwel een beroerte. Ze is op dit moment volop aan het revalideren, maar de Bekerfinale van haar man wilde ze niet missen.

Dat is de trainer van Union niet vergeten: meteen na het laatste fluitsignaal rende hij in de tribunes om haar te omhelzen.

"Het was een bijzonder zwaar seizoen voor ons als familie", vertelt Charlotte geëmotioneerd door het moment. "Maar we hebben altijd gezegd dat we wilden doorgaan. Want als je opgeeft, is alles voor niks geweest."