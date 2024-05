Ook Circuit de Wallonie is een kolfje naar de hand van herboren Arnaud De Lie

Arnaud De Lie heeft in het Circuit de Wallonie zijn derde zege in anderhalve week geboekt. De kopman van Lotto-Dstny was in de straten van Marcinelle duidelijk de snelste in de aangekondigde sprint. Axel Zingle werd tweede, Matthew Brennan derde.

Na zeges in de Famenne Ardenne en in de Tro-Bro Léon hoopte Arnaud De Lie donderdag in Wallonië een derde zege in anderhalve week te boeken. Het peloton kreeg in Henegouwen een glooiend parcours voorgeschoteld, al leek een massasprint het meest waarschijnlijke scenario.



Veel gebeurde er onderweg niet om die aangekondigde sprint te ontlopen. Enkele slappe pogingen onderweg werden snel geneutraliseerd, enkel onder impuls van crosser Gerben Kuypers kon er in de finale een groepje van drie renners wegrijden, met ook nog Lou van Belle en Baptiste Vadic.



In het peloton controleerde Lotto-Dstny de boel, de voorsprong van de vluchters werd dan ook nooit onrustwekkend. Het tempo van de jongens van kopman De Lie zorgde ook voor slijtage in het peloton, zo moest onder anderen Pascal Ackermann vroegtijdig afhaken.



Voorin toonde Van Belle zich de sterkste. De jonge Nederlander weerde zich kranig en kreeg in het slot nog het gezelschap van Anthony Turgis, maar ook met z'n tweetjes was het vechten tegen de bierkaai. Het peloton mocht zich opmaken voor een sprint.



In die sprint leek De Lie even ingesloten te raken, maar de Stier van Lescheret kon zich net op tijd losrukken. Met krachtige halen snelde hij nog voorbij Axel Zingle en de 18-jarige Matthew Brennan. De Lie boekt zo zijn derde zege in elf dagen en is helemaal terug na zijn ellendig voorjaar.