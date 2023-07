NBA-kampioen Nikola Jokic zegt af voor WK basketbal met Servië: "Hij is mentaal en fysiek uitgeput"

Op 13 juni schreef Nikola Jokic geschiedenis door Denver naar zijn eerste NBA-titel te loodsen.

Eind juli voelt de Servische center zich nog niet klaar om het beste van zichzelf te geven op het WK eind augustus. Een aderlating voor het nationale team, dat de beste speler uit de finals wel kan gebruiken.

"Ik had meerdere gesprekken met Nikola", vertelt bondscoach Svetislav Pesic erover. "Het waren de beste gesprekken die ik ooit had met een speler."

"Jokic voelt zich mentaal en fysiek uitgeput. Hij is niet klaar om zijn verantwoordelijkheid te nemen op dit moment."

Geen "Joker" op het WK dus. Ook bij Griekenland is er twijfel over de deelname van zijn ster. Giannis Antetokounmpo is onzeker na een kleine operatie aan zijn knie.