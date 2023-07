Giannis Antetokounmpo geopereerd aan knie, deelname aan WK basketbal onzeker

De Milwaukee Bucks hebben laten weten dat hun sterspeler Giannis Antetounmpo onlangs onder het mes is gegaan.

"Hij onderging een routineoperatie aan zijn linkerknie, die goed is verlopen", zegt zijn nieuwe coach Adrian Griffin.



Griffin hoopt dat Antetokounmpo op tijd fit is voor het trainingskamp in september. Of hij ook al vroeger klaar zal zijn om met Griekenland deel te nemen aan het WK basketbal (25 augustus-10 september) is onzeker.



Griekenland hoopte met Antetokounmpo mee te kunnen doen om de prijzen op het WK in de Filipijnen, Indonesië en Japan.