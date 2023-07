Team USA laat zijn sterren thuis voor het WK basketbal

Het WK van 2019 werd een sof voor de Verenigde Staten, met een uitschakeling in de kwartfinales tegen Frankrijk. Toch lijken de Amerikanen er niet op gebrand om straks iets recht te zetten.

Bondscoach Steve Kerr kiest ervoor om de sterren rust te geven (en ze zo te paaien voor de Spelen volgend jaar?). Dat betekent: geen Steph Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum, Ja Morant, Anthony Davis, Donovan Mitchell, Jaylen Brown, Devin Booker, Jimmy Butler of andere smaakmakers van het voorbije NBA-seizoen.

Met Anthony Edwards (Minnesota), Jaren Jackson (Memphis) en Tyrese Haliburton (Indiana) zijn er wel 3 speler van de All Star-wedstrijd van 2023 geselecteerd. Ook Paolo Banchero (Orlando), de Rookie van het Jaar, is van de partij.



De andere geselecteerden zijn Brandon Ingram (New Orleans), Jalen Brunson (New York), Austin Reaves (LA Lakers), Mikal Bridges (Brooklyn), Josh Hart (New York), Cameron Johnson (Brooklyn), Walker Kessler (Utah) en Bobby Portis (Milwaukee).

Team USA is op het WK ingedeeld in een groep met Nieuw-Zeeland, Jordanië en het Griekenland van Giannis Antetokounmpo, al is die laatste zelf onzeker. De VS werd al 5 keer wereldkampioen.