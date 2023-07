Antwerp Giants-talent Thijs De Ridder versiert transfer naar Spaanse topcompetitie

Thijs De Ridder is een jeugdproduct van de Giants, waar hij op zijn 17e in de eerste ploeg debuteerde. Afgelopen seizoen was hij goed voor een gemiddelde van 10,3 punten en 4,6 rebounds per match. Hij werd verkozen tot Belofte van het Jaar en Beste Zesde Man van het Jaar.



De Ridder is momenteel ook aan de slag met de U20 Belgian Lions op het EK. Ook daar imponeert de jonge Belg. In de groepsfase was de Ridder de topscorer van het toernooi met een gemiddelde van 19 punten per match.

Ook in rebounds per match (12,0) en efficiëntie per wedstrijd (27,3) is hij voorlopig de nummer 1.

De U20 Lions spelen vandaag tegen Estland om een plaats in de kwartfinales van het EK.