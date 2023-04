Antwerp Giants slokop bij BNXT Awards, maar de Speler van het Jaar komt wel uit Oostende

Dat Pierre-Antoine Gillet verkozen is tot Speler van het Jaar is geen enorme verrassing. De immer betrouwbare Belgian Lion is op zijn 32e nog steeds een sleutelpion bij Oostende. Dit seizoen is hij goed voor gemiddeld 10,3 punten en 4,1 rebounds per wedstrijd.

Voor Gillet is het de 2e keer in zijn carrière dat hij verkozen wordt tot Belgische Speler van het Jaar. Die eer viel hem ook al eens te beurt in 2015, toen hij ook de kleuren van Oostende verdedigde. Dit jaar kreeg hij de voorkeur op Domien Loubry (Mechelen) en Jonas Delalieux (Limburg United).

Van de drie genomineerden was Gillet louter volgens de statistieken de minst goede. "Er zijn ook dingen die je niet in de statistieken ziet", zei hij. "Ik moet soms de rustbrenger zijn voor coach en ploegmaats. Ik wil ook de leider zijn van de ploeg door het juiste voorbeeld te geven op het terrein. Ik denk ook dat ik constant ben in mijn prestaties."

Thijs De Ridder viel 2 keer in de prijzen op de BNXT Awards. Het toptalent van de Antwerp Giants is niet alleen de Rising Star of the Year, maar kreeg ook de Sixth Man-trofee als beste invaller van het seizoen.

"Nu de titel met Antwerpen pakken, is het belangrijkste en als we de lijn van de laatste maanden doortrekken, dan is alles mogelijk", zei De Ridder. "Mijn persoonlijke doel op de langere termijn is op het hoogste niveau spelen in Europa. Met mijn agent ben ik aan het bekijken wat de juiste situatie is voor mij volgend seizoen."

Antwerp-coach Ivica Skelin (49) is de Coach van het Jaar, 3 prijzen voor de Giants dus. "Ik wil geen titel beloven", probeert Skelin de verwachtingen te temperen bij Antwerp. "We gaan proberen te vechten, we gaan ons best doen, maar onze kansen zijn net zo groot als die van de andere titelkandidaten".

De Amerikaan Brian Fobbs mag zich de MVP in België noemen. Fobbs ligt al sinds januari in de lappenmand met zware blessure, maar maakte in de eerste maanden van de competitie zoveel indruk bij Mechelen dat hij toch de trofee in de wacht sleepte. Fobbs maakte gemiddeld 20,1 punten en plukte ook 5,6 rebounds per match.