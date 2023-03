Thijs De Ridder, de groeibriljant van de Antwerp Giants: "Hier doorbreken is kinderdroom"

"Het was een kinderdroom om door te breken bij de Antwerp Giants, dat is echt een fantastisch gevoel. Ik ben bezig aan een heel goed seizoen. Ik krijg veel vertrouwen en veel kansen, daar ben ik heel blij mee", vertelt De Ridder aan Sportweekend.

Thijs De Ridder liet vorig seizoen al flarden van zijn talent zien bij de Antwerp Giants en was in de zomer een van de uitblinkers op het EK U20. Dit seizoen breekt hij helemaal door bij de Giants, waar hij een belangrijke rol heeft in het team van coach Ivica Skelin.

"Het was een heel leuke ervaring, zeker voor het thuispubliek in Bergen. De 1e keer voor de Belgian Lions spelen was een leuk gevoel. Ik zal elke dag hard blijven werken om een steunpilaar te worden bij de nationale ploeg."

De 2,04m grote forward debuteerde onlangs ook voor de Belgian Lions. In 2 wedstrijden werd hij evenveel keer verkozen tot MVP. "Een paar ervaren spelers waren er niet bij. Ik kreeg de kans om in te springen en die heb ik met beide handen gegrepen", vertelt hij.

Als ik België verlaat, is het met de bedoeling om zo lang mogelijk in het buitenland te blijven.

De Ridder heeft bij de Giants nog een contract tot eind volgend seizoen, maar ook het buitenland lonkt naar het jonge talent. "Ik zit hier voorlopig nog goed, maar ik neem alles in overweging. Ik wil nog even afwachten en bekijken wat het beste is voor mij", klinkt het.

"Ik blijf volgend jaar nog met plezier bij de Giants. Ik kan nog heel veel bijleren, op alle vlakken. Ik ben nog maar 20 jaar en ik wil geen stappen overslaan."

"Als ik België verlaat, is het wel de bedoeling om zo lang mogelijk in het buitenland te blijven. Waar mijn plafond ligt? Dat is moeilijk te zeggen. De NBA? Dat is de droom van elke jonge speler."

Enkele NBA-scouts zouden de naam van De Ridder al in hun boekje genoteerd hebben. "Dat doet me wel iets, maar ik ga er niet van zweven. Ik hou de voetjes op de grond. Het motiveert me wel om nog harder te werken."