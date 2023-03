Antwerp Giants kloppen favoriet Oostende in spannende bekerfinale

Na het verrassende verlies in de bekerfinale van vorig jaar had Oostende iets recht te zetten, maar underdog Antwerp maakte de beste start in een kolkend Vorst Nationaal.

Marinkovic en uitblinker Butterfield stuwden de Giants al in het 1e quarter naar een voorsprong van 11 punten. Een geduldig Oostende knokte zich mondjesmaat in de wedstrijd. De shots die niet vielen in het wedstrijdbegin gingen wel binnen in het 2e quarter, met dank aan een secuur afwerkende Troisfontaines. Ruststand: 41-35.

Bij het begin van de 2e helft stokte de Antwerpse aanval. Tyree en Gillet kwamen los bij Oostende, dat voor het eerst kon proeven van een kleine voorsprong. Erop en erover is dan vaak het scenario bij de kustploeg, maar niet vandaag.

De Ridder en Bradford namen het commando weer over en zelfs een knieblessure van Butterfield kon Antwer niet uit z'n lood slaan. In een spannend slotkwart hielden de Giants het hoofd koel, Oostende vond geen oplossingen meer en verloor zijn 2e bekerfinale op rij: 77-71.